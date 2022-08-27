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Spor İşte Umut Bozok’un yeni takımı!
Spor

İşte Umut Bozok’un yeni takımı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol krallığına ulaşan Umut Bozok'un geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı son dönemde Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan yıldız golcünün son durumu belli oldu. 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, Umut Bozok ile anlaşmaya vardı. Umut Bozok'un menajeri de imza için Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 13:01:00 -
İşte Umut Bozok’un yeni takımı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol krallığına ulaşan Umut Bozok'un geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı son dönemde Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan yıldız golcünün son durumu belli oldu. 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, Umut Bozok ile anlaşmaya vardı. Umut Bozok'un menajeri de imza için Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Süper Lig'de 2021/22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle damgasını vuran ve gol krallığı koltuğuna oturan Umut Bozok ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesi devam eden Bozok'un geleceğiyle ilgili soru işaretleri ortadan kalktı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı.

Oyuncunun menajeriyle görüşen bordo - mavililer, transferi bitirdi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun kulübü Lorient ile görüşen Trabzonspor'un 2 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaşma sağladığı öğrenildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Umut Bozok'un adı, son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

 

 

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Yorumlar

Mustafa

Hayırlı Olsun Trabzonspor'a
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