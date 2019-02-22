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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 03:03
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları sona erdi. Rakiplerini eleyen Sevilla, Zenit, Arsenal, Napoli, Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Dinamo Zagreb, Benfica, Chelsea, Inter, Dinamo Kiev, Rennes, Krasnodar ve Slavia Prag adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı.

Son 32 turu rövanşının sonuçları şöyle:

Sevilla (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0 (1-0)

Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)

Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0)

Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)

Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2)

Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)

Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)

Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan): 1-0 (2-2)

Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa) : 1-3 (3-3)

Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya): 1-1 (0-0)

Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0)

Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya): 4-0 (1-0)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 03:03
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Avrupa Ligi
  3. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu

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