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Teknoloji İşte Türkiye’nin Instagram’da geçirdiği süre
Teknoloji

İşte Türkiye’nin Instagram’da geçirdiği süre

Yeniakit Publisher
2023-08-06 21:01:00 -
İşte Türkiye’nin Instagram’da geçirdiği süre

SODİMER tarafından yapılan son araştırma Türkiye'nin Instagram'da harcadığı süreyi ortaya çıkardı.

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin insanlığa en büyük hediyelerinden birisi de sosyal medya demek mümkün. Tabii olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz taraflarının da olduğunu belirtelim. 2023 itibariyle bu gibi mecraları en çok kullanan ülkelerden biriyiz. SODİMER tarafından yapılan son araştırma bu durumu bir kez gözler önüne serdi. İşte Türkiye’nin Instagram’da harcadığı süre!

Türkiye ayın bir gününü Instagram’da geçiriyor

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın açıklamasına ve Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 80’i sosyal medyada çok yoğun zaman geçiriyor.

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