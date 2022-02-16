İşte Türkiye’nin en müsrif parti başkanı!

İşte Türkiye’nin en müsrif ve en tasarruf sahibi siyasi parti genel başkanları…

En müsrif isim Haydar Baş’ın konserci oğlu çıktı

Ocak ayında bin 522 lira elektrik faturası ödeyen ‘konserci’ Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Eve bir elektrik faturası gelmiş inanamadım. Herhalde Nikola Tesla gizli gizli benim eve gelip elektrik üzerine çalışmalar yapıyor. Başka bir açıklaması olamaz” dedi. Baş’a 4 bin 979’la fatura geldi.

Fatih Erbakan’a 892 liralık fatura gelmiş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ocak ayında 698 lira elektrik faturası ödedi. Sömestr tatili nedeniyle 15 gün evde olmamasına rağmen Erbakan'a Şubat faturası 892 lira geldi. Birinci faturada 35 gün baz alınırken, ikinci yüksek faturada 28 günlük tüketim dikkate alındı.

Destici 725 TL’lik fatura ödemiş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de elektrik faturasının iki katı geldiğini açıkladı. Destici, “Bana gelen elektrik faturası geçen ay 350 TL, bu ay ise 725 TL civarıydı” dedi.

Koronavirüs tedavisi için hastanede olan Karamollaoğlu 300 TL ödemiş

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun elektrik faturası partisinin Başkanlık Divanı'nda espri konusu oldu. Parti yöneticileri yüksek gelen faturalardan dert yanarken SP liderine 300 lira civarında bir elektrik faturası geldiği ortaya çıktı. Karamollaoğlu'na “Size az gelmiş…” yorumları yapıldı. Karamollaoğlu, o dönemde 20 güne yakın evde yoktu ve hastanede Koronavirüs tedavisi görüyordu





