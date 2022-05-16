İşte Türkiye'nin en fakir şehri

Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre kişi başına düşen milli gelirin en düşük ve en yüksek olduğu iller ortaya çıktı.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den % 30,1 pay aldı.

İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve % 9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve % 6,1 pay ile de İzmir izledi.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan, 3 milyar 191 milyon TL ile de Bayburt yer aldı.