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Spor İşte Trabzonspor bu! Kızılyıldız'a acımadık...
Spor

İşte Trabzonspor bu! Kızılyıldız'a acımadık...

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek grupta üç puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise, Ferencvaros deplasmanda Monaco’yu 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 21:38:00 -
İşte Trabzonspor bu! Kızılyıldız'a acımadık...

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek grupta üç puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise, Ferencvaros deplasmanda Monaco’yu 1-0 mağlup etti.

15. dakikada sağdan Bakasetas’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet’in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet’in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari’nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada Djaniny’nin pasıyla topla buluşan Bakasetas’ın sert vuruşu savunmaya çarparak dışarı çıktı. 57. dakikada korner vuruşundan gelen topta Trezeguet’nin sert vuruşu yine savunmadan dışarı çıktı.

63. dakikada Kızılyıldız’da Kangwa ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

68. dakikada Trezeguet’nin enfes vuruşu ağlara gitti ve temsilcimiz 2-0 öne geçti.

76. dakikada Djaniny ile ara pasına giren Abdülkadir Ömür’ün dokunuşu kalecinin kucağında kaldı.

82. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor’un atağında Umut Bozok’un ara pasında Trezeguet topa sahip olamadı.

83. dakikada Bartha’nın pasında Umut Bozok’un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.

89. dakikada konuk ekip Kızılyıldız Nikolic’in golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-1. 


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