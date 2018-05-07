İşte tokluk hissi veren besinler

BEYAZ LAHANA

Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana, lif açısından oldukça zengindir. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atarak detoks etkisi de gösterir.

BADEM

Yağ oranı yüksek kuru yemişlerden biri olan badem, vitamin, mineral ve posa bakımından zengindir. İçerdiği maddeler sayesinde açlık hissetmenizi önler ve aynı zamanda kalp sağlığını da korur.

KIRMIZI MERCİMEK

Enerji veren besinlerin başında gelen kırmızı mercimek, içerdiği yüksek oranda lif sayesinde gün boyu tok kalmanızı sağlar. Kan şekerini düzenleyerek ani açlık krizlerini önler. Ayrıca vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.