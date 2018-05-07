İşte tokluk hissi veren besinler
Lif oranı, protein, posa ve yağ miktarı besinlerin tok hissettirme süresini etkiler. Bu nedenle glisemik indeksi düşük, kompleks karbonhidratlı ve protein oranı yüksek besinler açlık hissetmenizi ve ani açlık krizlerini önler.07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:59
BEYAZ LAHANA
Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana, lif açısından oldukça zengindir. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atarak detoks etkisi de gösterir.
BADEM
Yağ oranı yüksek kuru yemişlerden biri olan badem, vitamin, mineral ve posa bakımından zengindir. İçerdiği maddeler sayesinde açlık hissetmenizi önler ve aynı zamanda kalp sağlığını da korur.
KIRMIZI MERCİMEK
Enerji veren besinlerin başında gelen kırmızı mercimek, içerdiği yüksek oranda lif sayesinde gün boyu tok kalmanızı sağlar. Kan şekerini düzenleyerek ani açlık krizlerini önler. Ayrıca vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.
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