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Ekonomi İşte THY'nin iptal edilen seferleri
Ekonomi

İşte THY'nin iptal edilen seferleri

Yeniakit Publisher
2024-07-19 15:09:00 -
İşte THY'nin iptal edilen seferleri

Dünya genelinde yaşanan bilişim sorunu nedeniyle birçok kurumda işleyiş bozuldu. THY'de de bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen listelerin listesi...

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

THY 84 seferin iptal edildiğini açıkladı.

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