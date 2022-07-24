İşte terör devletinin ispatı! İsrail askerleri saldıracakları Nablus’a sivil malzeme kamyonuyla getirildi!
Siyonist işgalci İsrail’e “terör devleti” denmesinin ne kadar haklı olduğu, İsrail Özel Kuvvetleri’nin Nablus’a düzenlediği ve iki Filistinlinin şehit olduğu orantısız saldırıyla bir kez daha ispatlanmış oldu. İsrail askerleri, saldırı yapacakları bölgeye beyaz renkli sivil bir kapalı kasa kamyonla getirildi.
Yeni Akit/Ankara
Bu sabah Nablus kentine saldırı düzenleyen işgal güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çıkan çatışmada, Muhammed El-Azizi ve Abdurrahman Subh adlı iki Filistinli direnişçi şehit oldu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin, saldırı yapacakları bölgeye beyaz renkli sivil bir kapalı kasa kamyonla getirildiği açıkça görüldü.
Sinsice gelip şehit ettiler, yakıp yıktılar!
Filistin Ajansı, sabahın ilk ışıklarında Nablus'a askeri harekât düzenleyen işgal ordusuna bağlı özel kuvvetler askerlerinin, bir kamyonun içerisinde bölgeye taşındığını bildirdi. İsrail özel kuvvetlerinin Nablus’a düzenlediği orantısız saldırıda iki Filistinli direnişçi şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı.
İşgal güçlerinin Nablus kentine düzenlediği askeri operasyonda çok sayıda ev, iş yeri ve araç büyük hasar gördü.