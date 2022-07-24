İşte terör devletinin ispatı! İsrail askerleri saldıracakları Nablus’a sivil malzeme kamyonuyla getirildi!

Siyonist işgalci İsrail’e “terör devleti” denmesinin ne kadar haklı olduğu, İsrail Özel Kuvvetleri’nin Nablus’a düzenlediği ve iki Filistinlinin şehit olduğu orantısız saldırıyla bir kez daha ispatlanmış oldu. İsrail askerleri, saldırı yapacakları bölgeye beyaz renkli sivil bir kapalı kasa kamyonla getirildi.