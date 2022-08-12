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Ekonomi İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim listesi! Ayçiçek yağı ve şeker...
Ekonomi

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim listesi! Ayçiçek yağı ve şeker...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim yapılacak ürünleri açoıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 11:50:00 - 2022-08-12 12:12:32
İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim listesi! Ayçiçek yağı ve şeker...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fiyatları indirin' talimatı sonrasında Tarım Bakanı Kirişci, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yapacağı indirim listesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Tarım kredi kooperatifleri kâr amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün" talimatı sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den indirim açıklaması geldi. Bakan Kirişci indirim yapılacak ürünleri tek tek sıraladı.

İndirim listesi

Bakan Kirişci, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Marketlerinin yetersizliği konusunda Bakan Kirişci, "Şu an bin 300 tane Tarım Kredi Kooperatif marketi var. Bu marketlerin sayısını artırmakta ilgili çalışma devam ediyor. Halihazırda açılmayı bekleyenler de var. Ama şimdilik bin 300 marketi dikkate alarak çalışıyoruz." dedi.

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Yorumlar

mühendis

maalesef tarım krediler diğer marketlerle yarışıyor ucuz ürünleri bulamadık şu ana kadar bunlara kimse birşey demedi

osman

Malum marketlere neden zam yapıyor diye kızmaya hakkımız yok, güya kar marjı gütmeyen tarım kooparatif diğer marketlerden farkı yok böyle olunca bence gereğide yok çünkü beş on km mesafede zaten arabayla gitsen yakıt epey eder gerek yok.
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