İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim listesi! Ayçiçek yağı ve şeker...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fiyatları indirin' talimatı sonrasında Tarım Bakanı Kirişci, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yapacağı indirim listesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Tarım kredi kooperatifleri kâr amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün" talimatı sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den indirim açıklaması geldi. Bakan Kirişci indirim yapılacak ürünleri tek tek sıraladı.

İndirim listesi

Bakan Kirişci, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Marketlerinin yetersizliği konusunda Bakan Kirişci, "Şu an bin 300 tane Tarım Kredi Kooperatif marketi var. Bu marketlerin sayısını artırmakta ilgili çalışma devam ediyor. Halihazırda açılmayı bekleyenler de var. Ama şimdilik bin 300 marketi dikkate alarak çalışıyoruz." dedi.