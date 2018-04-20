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İşte Taksim Camii'nin açılacağı tarih!

Taksim'de inşasına devam edilen Taksim Camii'nin son durumu havadan görüntülendi. Caminin bu sene Ramazan Ayı'nda açılacağı belirtildi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:52
İşte Taksim Camii'nin açılacağı tarih!

2018 Yılı Ramazan Ayında hizmete girmesi planlanan Taksim Camii’nin ana kubbesi kapatıldı. İnşaatta gelinen son durum ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

ANA KUBBENİN ÜZERİ KAPATILDI

Taksim’de cami ve kilise silüeti ise yan yana belirmeye başladı. Taksim Camii’nin inşaatında ana kubbenin üzeri kapatıldı. Kubbenin beton dökme işlemleri devam ederken cami inşaatındaki çalışmalar son hızla sürüyor. İnşaatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

YENİ SİLUET OLUŞTURULDU

Görüntülerde caminin ana iskeletinin yükselerek Taksim’de bulunan kilise ile birlikte meydanın yeni siluetini oluşturdukları görülüyor. Taksim Camii ve Aya Triada Kilisesi yan yana dururken arkada da Ayasofya ve Sultanahmet Camii dikkat çekiyor.

BU YIL İBADETE AÇILACAK

Yapımına hız kesmeden devam edilen caminin bu yıl içerisinde ibadete açılması planlanıyor. Modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzın ürünü olacak olan cami tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerinin komşusu oluyor.

2018 YILININ RAMAZAN AYINDA AÇILACAK

2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden caminin 2018 yılının Ramazan ayında hizmete açılması planlanıyor. Taksim Camii bittiğinde 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. 2 Numaralı Kültür Varlıkları Kurulu’nun onay vermesinin ardından Taksim Camii’nin inşaatına Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:52
  1. Kilis
  2. Ramazan
  3. Taksim Camii
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  5. görüntü

YORUM YAZ

  • MetinMetin4 sa önce
    Kim bilir baban ismini koyarken ne dualar etti, yazık
  • AbdullahAbdullah5 sa önce
    Mis gibi beton kokusu geldi burnuma. Ne güzel olmuş böyle Taksim.
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