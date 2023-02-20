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Dünya İşte Suriye depreminin bilançosu
Dünya

İşte Suriye depreminin bilançosu

BM Suriye Temsilci Yardımcısı Nejat Rochdi, Suriye depreminin bilançosunu resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 07:24:00 -
İşte Suriye depreminin bilançosu

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 6 Şubat'taki depremden Suriye'de 8,8 milyon kişi etkilendi.

BM Suriye Temsilci Yardımcısı Nejat Rochdi Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu insanların çoğunun insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "BM tüm Suriyelilere yardım etmek için daha fazlasını yapmaya kararlıdır" dedi.

Silahlı grupların hakimiyetinde olan Suriye'nin kuzeybatısında aktivistler ve yardım görevlileri depremi takip eden günlerde BM yardımının eksikliğinden şikâyetçi olmuştu.

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths bölgeye yaptığı ziyaret sırasında BM'nin silahlı grupların etkili olduğu bölgelerde yaşayan mağdurlara yardım edemediğini itiraf etmişti. İnsan hakları gözlemcileri ayrıca BM'nin bürokratik engellerle karşılaştığını, savaştan zarar gören bölgenin bozuk yolları göz önünde bulundurulduğunda yardımların alışılagelmiş büyük tırlar yerine daha küçük araçlarla daha hızlı ulaşabileceğini belirtiyor.

Şu ana kadar BM yardımı taşıyan 140'tan fazla kamyonun "Türkiye üzerinden, 9 binden fazla binanın tamamen ya da kısmen yıkıldığı isyancıların kontrolünde olan bölgelere gönderildiği" bildirildi. BM'ye göre depremden etkilenen bölgelerde en acil ihtiyaç çadır.

Kaynak: DW Türkçe

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