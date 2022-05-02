İşte Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusu...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusu...
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 9 milyon euro
9. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 9.2 milyon euro
8. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 9.3 milyon euro
7. FERDİ KADIOĞLU | Fenerbahçe | Değeri: 9.7 milyon euro
6. BERKAN KUTLU | Galatasaray | Değeri: 10.4 milyon euro
5. OLIMPIU MORUTAN | Galatasaray | Değeri: 10.7 milyon euro
4. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon euro
3. ALEXANDRU CICALDAU | Galatasaray | Değeri: 13.8 milyon euro
2. VICTOR NELSSON | Galatasaray | Değeri: 14.1 milyon euro
1. KEREM AKTÜRKOĞLU | Galatasaray | Değeri: 20.3 milyon euro