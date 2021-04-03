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Teknoloji İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...
Teknoloji

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

İnsanlığın uzay macerası nasıl başladı? Bu macerayı başlatan ülkeler neden “ne işimiz var uzayda” demedi?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:08:00 - 2021-04-03 23:15:27
İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım” Apollo 11’den çıkarken Ay’a attığı ilk adım için böyle söylemişti ABD’li astronot Neil Armstrong. İnsanlığın başına bela olan bir ülke tarafından atılan adımın, insanlık için ne kadar faydalı olduğu tartışılır ama insanlığın geldiği teknoloji açısından dev bir adımdır.

Gökyüzüne doğru yükselmek, onu keşfetmek İnsanoğlunda her zaman merak uyandırmıştır.

Hazerfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, İsmail Cevheri, Endülüslü İbn-i Fernas gibi isimler gökyüzünü keşfetmek için tarihe adını yazdıran ilk isimler arasında yer almıştır.

İnsanlığın uzay macerasıyla beraber, 1969’da en yükseğe çıkan insanoğlu, Apollo 11 mekiğinde yer almış ve en zirveye çıkmışlardı.

Biliyorsunuz, 9 Şubat’ta Türkiye, Milli Uzay Programı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla başlatmış oldu. 2018 yılında temeli atılan Türkiye Uzay Ajansı için Milli Uzay Programı ile 10 hedef belirledi. Bunlardan zaten haberdarsınızdır.

Peki insanlığın uzay macerası nasıl başladı? Bu macerayı başlatan ülkeler neden “Ne işimiz var uzayda?” demedi.

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Yorumlar

gedikli

UZAYA CIKAN BİR ÜLKE BU YÜZYILDA HALA TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERİYOR, YERYÜZÜNDE ZULMÜ ÜSTÜN TUTUYORSA HARBİDEN UZAYDA OLMAK İNSANOĞLU İÇİN BİR MEDENİYET ÖLCÜSÜ SAYILAMAZ. İLİM VE TEKNOLOJİDEKİ İLERLEMENİN İNSANİ DEĞERLERİ ARTI KATKI YAPMADIĞI ORTADA
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