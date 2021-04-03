İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

“Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım” Apollo 11’den çıkarken Ay’a attığı ilk adım için böyle söylemişti ABD’li astronot Neil Armstrong. İnsanlığın başına bela olan bir ülke tarafından atılan adımın, insanlık için ne kadar faydalı olduğu tartışılır ama insanlığın geldiği teknoloji açısından dev bir adımdır.

Gökyüzüne doğru yükselmek, onu keşfetmek İnsanoğlunda her zaman merak uyandırmıştır.

Hazerfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, İsmail Cevheri, Endülüslü İbn-i Fernas gibi isimler gökyüzünü keşfetmek için tarihe adını yazdıran ilk isimler arasında yer almıştır.

İnsanlığın uzay macerasıyla beraber, 1969’da en yükseğe çıkan insanoğlu, Apollo 11 mekiğinde yer almış ve en zirveye çıkmışlardı.

Biliyorsunuz, 9 Şubat’ta Türkiye, Milli Uzay Programı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla başlatmış oldu. 2018 yılında temeli atılan Türkiye Uzay Ajansı için Milli Uzay Programı ile 10 hedef belirledi. Bunlardan zaten haberdarsınızdır.

Peki insanlığın uzay macerası nasıl başladı? Bu macerayı başlatan ülkeler neden “Ne işimiz var uzayda?” demedi.