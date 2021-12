İşte Sultan Abdülhamid ve Başkan Erdoğan’a atılan alçak iftiralar! Asıl hainler içimizde…

100 yıl önce Sultan Abdülhamid Han'a atılan iftiraların aynısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a günümüzde atılıyor.

1-Eylül 1880 tarihinde Osmanlı’nın hain basını Sultan Abdülhamid Han’ın İtalya’ya kaçacağını haber yaparken, 2014 tarihinde güya Türk basını Mhp’li hayırcıların başını çekenlerden olan Koray Aydın’ı kaynak göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’a kaçacağını haber yapmışlardı. 2-Haziran 1897’de Sultan aleyhtarı gazeteler Osmanlı Halkının Sultan Hamid’e karşı ayaklanmalarının helal ve gerekli olduğu noktasında haber yaparken, 2013’de Türk basınının muhalif kesimi Halkı Erdoğan’a karşı isyana çağırdı ve bu noktada Hdp’li Figen Yüksekdağ’ın bir demecini haberleştirerek “Bunlara karşı koymak isyan etmek haktır” cümlesini 1. Sayfadan gördüler.



3-Ocak 1897’de basın Abdülhamid Han’ın ortamı germesinden dolayı “Osmanlı topraklarında can güvenliği yoktur” cümlesini sürmanşetten verirken, 2013’de Türkiye’de güya dış basını kaynak göstererek Abd devletinin vatandaşlarına yaptığı uyarıyı haber yaptı ve “Türkiye’ye gitmeyin can güvenliği yok” denildi.



4-Haziran 1906’da Osmanlı basını “Despot Abdülhamid” başlığı ile basılırken, 2014’ün 15 Nisan’ında basın organlarının bazıları “Despot Erdoğan” başlığını attı.



5-Mayıs 1897’de Sultan Hamid için “Cahil Sultan” yakıştırması yapılırken, 1 Temmuz 2014’de “Kara cahil Erdoğan” başlığı atıldı.



6-Nisan 1909’da “Eli kanlı Sultan Abdülhamid” başlığı gazetelerde yer almışken, 14 Mayıs 2013’de “Erdoğan’ın elleri kanlı” haberi görülmüştür.



7-Mayıs 1903’de Sultan Hamid’in Yıldız Sarayı’na aldırdığı tabakları haber yapmış ve “Altın Gümüş tabaklarda mühürlü yemekler” başlığı atmıştır. Bu haberden tam 101 sene sonra 3 Aralık 2013’de Sözcü Gazetesi “Sarayın altın varaklı kadehine 1000 TL” şeklinde haber yapmıştır.



8- Mayıs 1910’da Padişah Asılacak adam şeklinde gazete başlıkları atılırken, 23 Nisan 2007’de Recep Tayyip Erdoğan’ı bir idam ipinin içinde göstererek “Asılacak adamsın Ulan” ve Tayyip’i kim vurmak ister” şeklinde haber yapan gazete ve dergiler basıldı.



9- Nisan 1901’de çıkan gazeteleri Sultan Abdülhamid’in yönünü batıdan doğuya çevirmesinden şikayetçi bir ruh haliyle “Padişah doğu ittifakı kuruyor” şeklinde haber yaparken, ocak 2015’de “Erdoğan padişah ve halife olmak istiyor” şeklinde haber yapıldı.



10-Mart 1905’de Osmanlı Gazeteleri “Zorba ve hain Osmanlı Sultanı” şeklinde haber yapılırken, Ocak 2014’de “Zorba Erdoğan” başlığı gazetelerde görüldü.



11-Ağustos 1904’de Sultan Abdülhamid’in tabir yerinde ise çılgın projesi olan Hicaz Demiryolu için “Hicaz Demiryolu büyük yalan” şeklinde haberleştirilirken, 2013’de pek çok muhalif basın organı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projeleri olan “Kanal-İstanbul” 3. Havalimanı ve 3. Köprü için bu tür haberler yaptılar.



12-Haziran 1897’de Osmanlı’da zuhur eden genel kuraklık için “Bu kuraklığın sebebi Sultandır” şeklinde haber yapılırken, Mayıs 2008’de “Tüm musibetlerin sebebi Erdoğan’dır” biçiminde haber yapıldı.



13- Temmuz 1906’da gazeteler Osmanlı ordusu’nu sultana karşı darbeye kışkırtırken, 2003’de muhalif gazeteler mitinglerdeki ordu göreve pankartlarını haber yaptılar.



14- Mart 1898’de “Abdülhamid toprak satıyor” biçiminde haberler görülürken, 2004 Nisan’ında “Akparti toprak satıyor” haberi 1. Sayfadan verildi.



15-Mayıs 1897’de Sultana karşı ayaklanmayan halk için gazeteler “tembel millet” yakıştırması yapılırken, 2007’nin çeşitli aylarında muhalif yazarlar ve gazeteler Recep Tayyip Erdoğan’ı seven ve oy veren halk için “Bidon kafalılar, Göbeğini kaşıyan Adamlar, ve oy veren çobanlar” şeklinde yakıştırmalar yapıldı.



16-Haziran 1897’de Osmanlı gazetelerinde “Sultan servetini Avrupa’ya kaçırıyor, kendi de kaçacak” denirken 2014’de basın “Erdoğan servetini isviçre’ye kaçırıyor kendi de kaçacak” şeklinde haberler yapıldı.

Bu haberler böyle sürüp gider ancak bu tür bire bir, tıpa tıp haberler yüzlerce.

Aradan bir asırdan fazla zaman dilimi varken atılan iftiralardaki bu ikiz benzerliği acaba nasıl izah edilir?