İşte siyonist alçaklığının belgesi!
Katil İsrail Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırıma devam ederken, siyonistlerin medyası da alçaklığın dibine vurdu.
Siyonist İsrail, Gazze'de başlattığı soykırım niteliğindeki saldırılarını dozunu arttırarak sürdürüyor.
Katiller son olarak dün akşam saatlerinde Refah'ta çadırkente sığınan sivilleri hedef aldı.
Korkunç katliam dünyayı ayağa kaldırdı.
Katledilen bebeklerle alay ediyorlar!
Siyonist medyasıysa kucağında bombardımanda hayatını kaybeden bir babanın görseliyle, alçakça bir yayına imza attı.
Görsele, "Taze tavuk, kilosu 1 Şekel" notu düşüldü.