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Yaşam İşte şimdi hapı yuttuk! Meteoroloji'den kritik uyarı: Bölgede sağanak, kuvvetli rüzgar uyarısı! Türkiye'ye geliyor
Yaşam

İşte şimdi hapı yuttuk! Meteoroloji'den kritik uyarı: Bölgede sağanak, kuvvetli rüzgar uyarısı! Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:07:00 - 2024-06-29 21:18:06
İşte şimdi hapı yuttuk! Meteoroloji'den kritik uyarı: Bölgede sağanak, kuvvetli rüzgar uyarısı! Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Maalesef Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA

HAVA SICAKLIĞI BATIDA VE GÜNEYDE YÜKSEK
Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 31, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS: 26, Az bulutlu ve açık

BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık

SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık

VAN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

 

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