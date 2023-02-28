İşte serveti! Elon Musk koltuğu geri aldı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını yeniden kazandı.

Tesla hisselerinde bu sene yaşanan yaklaşık yüzde 70'lik artışla Musk'ın serveti de arttı.

Yatırımcıların ekonomide güçlenme işaretleri ve faiz artışlarında yavaşlama gibi etkilerle riskli hisseleri tercih etmesiyle Tesla hisseleri 6 Ocak'ta gördüğü gün içi en düşük seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 100 artış kaydetti. Bazı Tesla modellerindeki indirimlerin talebi artırması da şirketi destekledi.

Tesla hisseleri New York'ta yüzde 5,5 artışla 207,63 dolara yükseldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti de 187,1 milyar dolara ulaştı ve böylece dünyanın en büyük lüks markalar grubu LVMH'nin sahibi 73 yaşındaki Fransız Arnault'u tahtından ederek dünyanın en zengin kişisi unvanına kavuştu. Arnault'un servetinin 185,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

51 yaşındaki Musk'ın serveti 200 milyar dolar erimiş ve yıl başında 137 milyar dolara gerilemişti. Musk, serveti bu miktarda eriyen ilk kişi olmuştu.

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