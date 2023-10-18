İşte seçilen isim! RTÜK başkanını seçti

Başkanlık seçiminde oy kullanan tüm RTÜK Üyelerine teşekkür eden Şahin yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Şahin: “Bizlere güvenen TBMM’deki seçimlerde yeniden aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye, diğer Devlet Büyüklerimize, desteklerini her daim esirgemeyen Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, şahsıma Genel Kurul’da oy vererek bir kez daha Üye seçen Sayın Milletvekillerimize ayrıca Üst Kurul’daki başkanlık seçiminde oy kullanan tüm RTÜK Üyesi arkadaşlarıma şükran borçluyum” ifadelerini kullandı.

“Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik”

“4 yılı aşkın bir süredir yürüttüğüm RTÜK Başkanlığı dönemimde önemli çalışmaları hayata geçirdik. Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik” diyen Şahin şöyle devam etti: “Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık. Bizlere destek veren, hassasiyetlerimizi anlayan yayıncı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Başkanlık görevim boyunca yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana attık. Önce diyalog dedik ve bunda başarılı olduk. ‘Açık kapı’ politikası yürüterek paydaşımız olan yayıncılarla, meslek örgütleriyle, STK’larla olası sorunların çözümlerini hayata geçirdik. Tabii ki, tüm ikaz ve hatırlatmalarımıza rağmen yanlışta ısrar edenlere de ‘dur’ demeyi de bildik. Yeni dönemde de karşılıklı anlayış çerçevesinde istişare kültürümüzü geliştireceğiz.

Bunun ilk adımını 27 Ekim Cuma günü İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un himayelerinde yapacağımız ‘3. Medya Buluşmaları’ toplantısında sergileyeceğiz. Ulusal ve uluslararası yayıncılarımızın üst düzey yöneticileriyle yapacağımız çalışma toplantısında hem yeni döneme ‘merhaba’ diyecek hem de hassas olduğumuz konu başlıklarını kendileriyle paylaşacağız. Yeni dönemin ülkemize, milletimize, yayın dünyamıza ve Üst Kurulumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

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