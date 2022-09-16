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Medya İşte şaşaalı hayatlarının gerçek yüzü! Yazıklar olsun...
Medya

İşte şaşaalı hayatlarının gerçek yüzü! Yazıklar olsun...

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve sosyal medyada popülarite ve şaşaalı hayatlarını gözler önüne sererek gençleri zehirlemeye çalışan Seyma Subaşı, sevgilisi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken kameralara yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 14:38:00 -
İşte şaşaalı hayatlarının gerçek yüzü! Yazıklar olsun...

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve sosyal medyada popülarite ve şaşaalı hayatlarını gözler önüne sererek gençleri zehirlemeye çalışan Seyma Subaşı, sevgilisi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken kameralara yakalandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile yeniden yaşamaya başladı.

Sık sık yurt içi ve yurt dışı tatillerine çıkan ikili, geçtiğimiz Cuma akşamı özel bir partiye katıldı.

Uyuşturucu kullandığını her zaman inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi.

Uyuşturucu kullanırken görüntülendi
Yurt dışında olduğu ögrenilen bir evdeki özel partide eğlenen ikili, ilerleyen saatlerde alkolün de dozunu kaçırarak uyuşturucu madde içmeye başladı.

Partide bulunan başka bir davetli tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu Subaşı'ya Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi verdiği görüldü. 

Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gündeme gelmişti

Öte yandan, sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile gündeme gelen ve her defasında inkar eden Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.

 

 

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