İşte Santos’un Galatasaray planı

Karagümrük maçıyla takımın başına geçen Fernando Santos, ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan Siyah-Beyazlılar, ağlarında 5 gol gördü. Santos, Kara Kartal’ın başında lig ve kupada Tüpraş Stadyumu’nda 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Kara Kartal, mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 13 kez sarsan Beşiktaş, rakiplerine ise hiç gol izni vermedi. Portekizli hoca, Süper Lig'e alışma sürecini atlattı ve gözünü dev derbiye çevirdi. Santos'un Galatasaray'ı yıkma planı da belli oldu.

Fernando Santos, bu akşamki dev derbide yeni transfer Ernest Muci’ye güveniyor. Arnavut 10 numaradan her fırsatta rakip kaleye şut yağmuru yapmasını isteyen Santos, kritik anlarda da Muci’den Semih Kılıçsoy’a pozisyon yaratmasını talep etti. Başarılı oyuncu da hafta boyunca derbiye özel olarak çalışıp en iyi şekilde hazırlandığı dev mücadelede skor üretmeye çalışacak.

Ernest Muci, derbi öncesinde yaptığı açıklamada, “Umuyorum taraftarı mutlu eder ve o maçı kazanırız. Kendi aramızda konuşmalar oluyor. Bu harika atmosferden bahsediyor herkes. Ben de oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok önemli bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SiyahBeyazlılar’da teknik direktör Fernando Santos, Galatasaray derbisinde galibiyet hedeflerken tecrübeli teknik adamın kazanmak için planı da hazır. Beşiktaş’ta görev yapmaya başladığından bu yana, kupa dahil 11 maçta takımın başında yer alan Santos, bu maçlarda takım savunmasıyla ön plana çıktı. İlk maçlarda zorlandıktan sonra, Trabzonspor maçıyla yükselişe geçen Santos’un öğrencileri, son 6 maçta sadece 1 gol yerken rakip ağlara 10 gol gönderdi. Galatasaray maçında da takım savunmasını ön planda tutacak olan Portekizli çalıştırıcı, önce gol yememenin ve ilk golü atan taraf olmanın hesaplarını yapıyor.

Fernando Santos, kaleye Mert’i, geri dörtlüye de Onur, Necip, Colley ve Masuaku’yu yazacak. Orta sahada cezalı olan Gedson’un yerine, Salih Uçan’ı oynatmayı düşünen Santos, bu ismin önünde Al-Musrati ve Ernest Muci’yi görevlendirecek. Fernando Santos, hücum hattında ise Rashica, Semih ve Cenk Tosun’a görev verecek. Savunmadaki başarılı görüntüye ek olarak hücumdaki yüksek aksiyona da derbi öncesinde güvenen Fernando Santos’un orta sahadaki sigortası Al Musrati olacak. Libyalı ön liberodan maç boyunca orta alan hakimiyetini takımda tutmasını isteyen Santos, Musrati’ye oldukça güveniyor.

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Kaynak: Fanatik