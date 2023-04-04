İşte Saadet Partisi'nin geldiği son nokta! Karamollaoğlu'ndan skandal sözler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin açık bir şekilde desteklediği koalisyonun ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye bastığı fotoğraflar hakkında "Benim gündemime hiç girmedi" ifadelerini kullanarak skandal açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Türkiye gündemine oturan seccade skandalıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben tamamını acziyet olarak görüyorum. Kendi acziyetlerini örtebilmek için seccade onların önüne bir kurtarıcı mesele olarak geldi. Dönüp dolaşıp 'seccade' diyecekler bundan sonra seçime kadar vazgeçmeyecekler. Bu işe yaramaz. İnadına "ben AK Parti'yi destekleyeceğim" diyorsa o insanlar bunu kullanmakta tereddüt etmezler.

Kendi dertlerine derman arayan insanlar çözümü arayan insanlar buna itibar etmezler. Yanlışlıkla kendisi özür dileyen bir kişinin seccadeye basmış olması mı Türkiye'nin problemlerini çözecek. Veya ibadete İslam'a itibarın böyle mi arttığını göreceğiz?

"Bu mesele benim gündemime hiç girmedi"

Biz o meseleden sonra çok kısaca beraberce oturup çay içtik. Bu meselede benim gündemime hiç girmedi. Ben hiç düşünmedim. Yani bu meselenin Türkiye'de böyle bir problem haline getireleceğini düşünmedim. Bunu görünce şu kanaate geldim; Biz seçimde 15 Mayıs'ta iktidarız."

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