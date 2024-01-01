  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Durmuyorlar, resmen her şeyi topluyorlar! BAE'liler Türk şirketin hisselerinin tamamını satın aldı

O kendini bilmez maganda tutuklandı

Türk SİHA'lar perişan etmişti! TB2 SİHA'lar Rusya'ya bunu da yaptırdı

Aşağılık İsrailli Bakan Filistinlilere zulmü az buldu bakın ne yaptı

Netanyahu'yu ipe götürecek skandal! İsrail ordusu açıkladı

Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

Altın tahminleri hep çıkan Hatice Kolçak son tahminini duyurdu! Rakamı duyan kuyumculara akın edecek

İşte bunu ilk kez duyacaksınız! “Süper Kupa’nın iptal edilmesinin asıl sebebi bu” diyerek duyurdu! “Bu, deliye döndürmüştür Suudileri! Bu herifler batacağı yer neresiyse oraya batsın”

Yeniden Refah’la ilgili bomba iddia! İşte bu hiç hesapta yoktu! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Krize sebep olan Süper Kupa maçındaki o detay çok dikkat çekmişti! Sebebi ortaya çıktı! Meğer bunun içinmiş
Ekonomi İşte Rusların Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Duyan utancından kahroldu
Ekonomi

İşte Rusların Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Duyan utancından kahroldu

Yeniakit Publisher
2024-01-01 23:58:00 -
İşte Rusların Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Duyan utancından kahroldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, Rus turistlerin bu yıl Türkiye'de karşılaştığı en büyük sorunu açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, gazetecilere verdiği demeçte, Rus turistlerin bu yıl Türkiye'de karşılaştığı en yaygın sorunun otellerdeki hırsızlık olduğunu ifade etti.

Tatilcilerin önceki yıllarda kişisel eşyalarının, paralarının ve mücevherlerinin çalınmasından şikayetçi olduğunu söyleyen Erkhov, bu yaz sezonunda vakaların gözle görülür şekilde arttığı bilgisini verdi. Erkhov, “Antalya'daki konsolosluğa özellikle Ruslardan çok sayıda talep geldi. Üstelik olayların büyük çoğunluğu 3 ve 4 yıldızlı otellerde meydana geliyor. Lüks otellerde turistlerin mülklerinin güvenliği ile ilgili durum çok daha iyi.” şeklinde konuştu.

Moldova ve Ukrayna pasaportlarıyla Türkiye'ye giriş yapan Rusların sıkıntı yaşadıklarında diplomatik yardım alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Erkhov, "Ayrıca artık birçok Rus, Moldova ve Ukrayna pasaportlarıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. Ancak kendilerini zor durumda bırakıp Rus diplomatik makamlarından yardım istediklerinde reddediliyorlar. Gerçek şu ki, Türk tarafı onları geldikleri belgelere göre ülkelerin vatandaşı olarak görüyor. Bu, diplomatları bir şekilde duruma müdahale etme fırsatından mahrum bırakıyor." dedi.

Konsolosluklara yapılan en yaygın talep türlerinden bir diğerinin de tatilin kalitesiyle ilgili şikayetler olduğunu söyleyen Erkhov, uygun fiyatlı tur satın alan turistlerin çoğu zaman hizmetten memnun kalmadığını ifade etti.

Turistlerin şikayetlerini tur operatörlerine değil, diplomatik kaynaklara ilettiklerini söyleyen Erkhov, "Bedava peynir ancak fare kapanında bulunabilir ve güneyde çok az sayıda bulunan diplomatlarımızın, sağlanan hizmetleri denetleme sorunlarıyla ilgilenecek zamanı veya fırsatı yok" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusların henüz Türkiye'de ucuz bir tatil beklememesi gerektiğini Rus diplomat, “Türkiye’deki ekonomik durum zor, kelimenin tam anlamıyla her şeyin fiyatları artıyor. Bu elbette otel, transfer, gezi gibi maliyetlerini etkiler. Büyük olasılıkla bu eğilim gelecek yıl da devam edecek.” şeklinde konuştu.

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı!
Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı!

Ekonomi

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı!

Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil
Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Teknoloji

Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Ruslardan Kayseri kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ruslardan Kayseri kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ekonomi

Ruslardan Kayseri kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti
Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

Ekonomi

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23