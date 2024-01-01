İşte Rusların Türkiye'de yaşadığı en büyük sorun! Duyan utancından kahroldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, gazetecilere verdiği demeçte, Rus turistlerin bu yıl Türkiye'de karşılaştığı en yaygın sorunun otellerdeki hırsızlık olduğunu ifade etti.

Tatilcilerin önceki yıllarda kişisel eşyalarının, paralarının ve mücevherlerinin çalınmasından şikayetçi olduğunu söyleyen Erkhov, bu yaz sezonunda vakaların gözle görülür şekilde arttığı bilgisini verdi. Erkhov, “Antalya'daki konsolosluğa özellikle Ruslardan çok sayıda talep geldi. Üstelik olayların büyük çoğunluğu 3 ve 4 yıldızlı otellerde meydana geliyor. Lüks otellerde turistlerin mülklerinin güvenliği ile ilgili durum çok daha iyi.” şeklinde konuştu.

Moldova ve Ukrayna pasaportlarıyla Türkiye'ye giriş yapan Rusların sıkıntı yaşadıklarında diplomatik yardım alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Erkhov, "Ayrıca artık birçok Rus, Moldova ve Ukrayna pasaportlarıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. Ancak kendilerini zor durumda bırakıp Rus diplomatik makamlarından yardım istediklerinde reddediliyorlar. Gerçek şu ki, Türk tarafı onları geldikleri belgelere göre ülkelerin vatandaşı olarak görüyor. Bu, diplomatları bir şekilde duruma müdahale etme fırsatından mahrum bırakıyor." dedi.

Konsolosluklara yapılan en yaygın talep türlerinden bir diğerinin de tatilin kalitesiyle ilgili şikayetler olduğunu söyleyen Erkhov, uygun fiyatlı tur satın alan turistlerin çoğu zaman hizmetten memnun kalmadığını ifade etti.

Turistlerin şikayetlerini tur operatörlerine değil, diplomatik kaynaklara ilettiklerini söyleyen Erkhov, "Bedava peynir ancak fare kapanında bulunabilir ve güneyde çok az sayıda bulunan diplomatlarımızın, sağlanan hizmetleri denetleme sorunlarıyla ilgilenecek zamanı veya fırsatı yok" dedi.

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Rusların henüz Türkiye'de ucuz bir tatil beklememesi gerektiğini Rus diplomat, “Türkiye’deki ekonomik durum zor, kelimenin tam anlamıyla her şeyin fiyatları artıyor. Bu elbette otel, transfer, gezi gibi maliyetlerini etkiler. Büyük olasılıkla bu eğilim gelecek yıl da devam edecek.” şeklinde konuştu.