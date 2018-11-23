İşte Roma'nın Bahçeli'yi davet etme nedeni!

Roma Kulübü’nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına davet etmesi büyük yankı uyandırdı. Bahçeli bu davete teşekkür edip, "siyasi gündem" nedeniyle katılamayacağını bildirmişti. Herkes bu davetin nedenini merak etti. Kimisi daveti Cengiz Ünder’e kimisi de siyasi yakınlaşmaya bağladı. Ancak bu sorunun doğru cevabı sosyal medyadan geldi.

Twitter’daki ‘Allen McAllister’ isimli kullanıcı, Roma’nın Devlet Bahçeli davetinin kulübün ve MHP’nin sembolü kurt nedeniyle olduğunu söyledi.

McAllister, Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin kulübün sembolü olan kurdu dünya çapında bir markaya dönüştürmek için sembolü kurt olan başka kurum ve kuruluşlarla da irtibata geçtiğini belirtti.

"Ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek..."

Hürriyet'in haberine göre; McAllister, “Benim Roma’nın ultras taraftar gruplarıyla ilişkim var. İçeriden arkadaşlarım ile konuştum. Aldığım bilgiler resmi değil, gayri resmi. Taraftarlar bana ‘Bu bir Monchi operasyonu. Kurt sembolünü uluslararası bir marka yapmak istiyor. Bunun için ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek ve kurt işareti yaptırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Davet sadece Bahçeli'ye değil

Bahçeli’nin yanı sarı ünlü tenisçi Rafael Nadal ve oyuncu Antonio Banderas’ı da davet eden Roma, Amerikan güreşlerinin ünlü ismi Finn Balor’u da tanıtımda kullandı. Özetle Roma Kulübü, kurt işaretini, Nusret’in tuz ekme hareketi gibi meşhur etmek istiyor.

Hedef: Yüksek gelir elde etme

Monchi, Roma’nın Ortadoğu, Amerika ve Uzakdoğu’da tanıtımının yapılarak forma satılması, yayın haklarından yüksek gelir elde edilmesi gibi hedefler koydu.

ABD'de Finn Balor'u seçti

ABD’deki tanıtım için seçilen Amerikan güreşçisi Finn Balor, Roma’ya gelip antrenmana katıldı ve Instagram sayfasından kulüple ilgili paylaşımlar yaptı. Balor’un seçilmesinin nedeni ringde kurt işareti yapması.

Kurt işareti yaptılar

Roma Kulübü, ünlü Boşnak oyuncusu Edin Dzeko’yu da Balor ile buluşturup kurt işaretli pozlar verdirterek paylaştı.

Kurdun sebebi mitoloji

Neden kurt? Çünkü kurdun mitolojide Roma’yı kuran Romulus ve Remus kardeşleri emzirdiğine inanılır. Zaten kulübün logosu ve şehrin de bayrağında kurt sembolü var.