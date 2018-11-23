0553 313 94 23

İşte Roma'nın Bahçeli'yi davet etme nedeni!

Dünya devi Roma'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi davet etme nedeninin, kurt işareti olduğu ortaya çıktı.

23 Kasım 2018 Cuma 10:09
İşte Roma'nın Bahçeli'yi davet etme nedeni!

Roma Kulübü’nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına davet etmesi büyük yankı uyandırdı. Bahçeli bu davete teşekkür edip, "siyasi gündem" nedeniyle katılamayacağını bildirmişti. Herkes bu davetin nedenini merak etti. Kimisi daveti Cengiz Ünder’e kimisi de siyasi yakınlaşmaya bağladı. Ancak bu sorunun doğru cevabı sosyal medyadan geldi.

Twitter’daki ‘Allen McAllister’ isimli kullanıcı, Roma’nın Devlet Bahçeli davetinin kulübün ve MHP’nin sembolü kurt nedeniyle olduğunu söyledi.

McAllister, Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin kulübün sembolü olan kurdu dünya çapında bir markaya dönüştürmek için sembolü kurt olan başka kurum ve kuruluşlarla da irtibata geçtiğini belirtti.

"Ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek..."

Hürriyet'in haberine göre; McAllister, “Benim Roma’nın ultras taraftar gruplarıyla ilişkim var. İçeriden arkadaşlarım ile konuştum. Aldığım bilgiler resmi değil, gayri resmi. Taraftarlar bana ‘Bu bir Monchi operasyonu. Kurt sembolünü uluslararası bir marka yapmak istiyor. Bunun için ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek ve kurt işareti yaptırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Davet sadece Bahçeli'ye değil

Bahçeli’nin yanı sarı ünlü tenisçi Rafael Nadal ve oyuncu Antonio Banderas’ı da davet eden Roma, Amerikan güreşlerinin ünlü ismi Finn Balor’u da tanıtımda kullandı. Özetle Roma Kulübü, kurt işaretini, Nusret’in tuz ekme hareketi gibi meşhur etmek istiyor. 

Hedef: Yüksek gelir elde etme

Monchi, Roma’nın Ortadoğu, Amerika ve Uzakdoğu’da tanıtımının yapılarak forma satılması, yayın haklarından yüksek gelir elde edilmesi gibi hedefler koydu.

ABD'de Finn Balor'u seçti

ABD’deki tanıtım için seçilen Amerikan güreşçisi Finn Balor, Roma’ya gelip antrenmana katıldı ve Instagram sayfasından kulüple ilgili paylaşımlar yaptı. Balor’un seçilmesinin nedeni ringde kurt işareti yapması.

Kurt işareti yaptılar

Roma Kulübü, ünlü Boşnak oyuncusu Edin Dzeko’yu da Balor ile buluşturup kurt işaretli pozlar verdirterek paylaştı.

Kurdun sebebi mitoloji 

Neden kurt? Çünkü kurdun mitolojide Roma’yı kuran Romulus ve Remus kardeşleri emzirdiğine inanılır. Zaten kulübün logosu ve şehrin de bayrağında kurt sembolü var.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:09
  1. devlet bahçeli
  2. roma
  3. bozkurt işareti
  4. kurt işareti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşü
    1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    2. Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY..
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. Yerli İHA Milli motorla uçmaya hazır
    5. Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi..
    6. ABD'de silahlı saldırı!
    7. Asya borsaları
    8. İşte Roma'nın Bahçeli'yi davet etme..
    9. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    10. Fatih Terim'den Burak Yılmaz kararı
    11. Beşiktaş çıkış arıyor
    12. Borsa güne yatay başladı
    13. Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta..
    14. Kazadaki sır perdesi aralanıyor!..
    15. GRAFİKLİ - Formula 1'de son durak Abu..
    16. Gram altın güne düşüşle başladı
    17. CarrefourSA’dan "Fırsat Cuması"
    18. Öğretmenin öğrencisinin üzerine içecek..
    19. GÜNCELLEME - Pakistan'da Çin..
    20. Kolombiya'da sokaklar karıştı.....
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'