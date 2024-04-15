İşte Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini

Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı.

Bu karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarını da masaya yatırdı.

İşte ünlü yorumcunun Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumları:

"Fenerbahçe, Karagümrük'ün istediği gibi bir kadro ile çıktı. Karagümrük, son dakikalara kadar 0-0 götürüp son dakikalarda gol bulmak istedi normal olarak. İlk yarıda 47 dakika boyunca iki takımında planı set oynamaktı. İsmail Kartal ve Fenerbahçe için çok hayırlı bir gol oldu yedikleri gol. Belki de ikinci yarıda değişiklikler olmayacaktı"

"Devrede yenilen gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Krunic yerine belki Zajc'ı alacaktı İsmail Kartal. İkinci yarıda oyun olarak da hükmetmeye başladı Fenerbahçe. Ferdi gelmeye çalışıyordu ama Osayi de hücuma gelmeye başladı"

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"Rams Park'a puan olarak önde çıkan şampiyon olur"

"Ligin özeti 3 veya 4. hafta belliydi. Şampiyonluk RAMS Park'a kalacak. İki takımında RAMS Park'a kadar galip geleceğini düşünüyorum. RAMS Park'a puan olarak önde çıkan takım şampiyon olur. Bugün o yüzden çok değerli bir galibiyet elde etti Fenerbahçe"

Kaynak: Haber 7