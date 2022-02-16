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Gündem İşte rezil hayatın sonu bu! Alkol, uyuşturucu ve vücut teşhiri…
Gündem

İşte rezil hayatın sonu bu! Alkol, uyuşturucu ve vücut teşhiri…

Alkol ve uyuşturucu belası canları yakmaya devam ediyor. Alkol, uyuşturucu ve vücut teşhiriyle devam eden rezil hayat işte böyle son buldu. Eski manken Firdevs Alkan’ın alkol alıp hap içtikten sonra evinde öldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:14:00 -
İşte rezil hayatın sonu bu! Alkol, uyuşturucu ve vücut teşhiri…

Hemen hergün binlerce insanın hayatını kaybettiği alkol ve uyuşturucu belası bir insanı daha hayattan kopardı. Alkol, uyuşturucu ve vücut teşhiriyle ‘rezil’ bir yaşam süren eskin mankenlerden Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Alkan’ın dışarıda önce alkol aldığı ve eve geldikten sonra ise hap aldıktan sonra öldüğü öğrenildi. 

Dışarıda alkol aldıktan sonra evine geçmiş

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ölümü şüpheli bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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