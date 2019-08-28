İşte Premier Lig'in en değerli 5 oyuncusu! Zirvede 150 milyon euroyla Harry Kane var

Bilgehan Sarı eniakit.com.tr

Güncel piyasa değerlerine göre sıralamada en değerli oyuncusu 150 milyon euro ile Tottenham’ın yıldızı Harry Kane ve Muhammed Salah olurken, listenin diğer isimleri sırasıyla; son şampiyon Manchester City’li Raheem Sterling, Kevin De Bruyne ve Liverpool’un Senegalli oyuncusu Mane oldu.

Harry Kane - 150 milyon €

26 yaşındaki Harry Kane, altyapısından yetiştiği Tottenham dışında kiralık olarak Leyton Orient, Milwall, Norwich ve Leicester City takımlarında forma giydi. 2018 Dünya kupası’nda 6 gol ile gol kralı ünvanını kazanan İngiliz futbolcu 2015-16 sezonu ve 2016-17 sezonunda ise Premier Lig gol krallığı yarışını ilk sırada tamamladı. Geçtiğimiz hafta başlayan Premier Lig’de ise 2 maçta 2 gole imza attı. İngiliz golcünün piyasa değeri 150 milyon euro.

Muhammed Salah - 150 milyon €

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlu yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Chelsea ile oynanan Süper Kupa finalini kazanarak sezonu çifte kupayla kapatıp, kupayla açan Mısırlı futbolcu Premier Lig’de son iki sezonun da gol kralı ünvanını taşıyor. Basel’den Chelsea’ye transferi sonrası beklenen performansı gösteremeyen Salah, önce Roma’ya sonra Liverpool’a transfer oldu. Mısırlı futbolcu 2 yıldır Premier Lig’de Liverpool forması giyiyor. Mısırlı futbolcunun piyasa değeri 150 milyon euro

Raheem Sterling - 140 milyon €

Queen Parks Rangers altyapısından yetişen Jamaika asılllı İngiliz futbolcu, 2010 yılında 700 bin euro karşılığında Liverpool altyapısına transfer olduktan sonra 2012 de A takıma yükseldi. 2015 yılında ise 63 milyon 700 bin euro karşılığında Manchester City’e transfer olarak taraftarın tepkisini çeken Sterling, Premier Lig’deki ilk 2 maçında 4 gole imza atarak lige hızlı bir giriş yaptı. Genç futbolcunun piyasa değeri 140 milyon euro

Kevin De Bruyne 130 milyon €

Chelsea’nin Belçika ekibi Genk’ten 8 milyon euroya transfer ettiği Belçikalı oyuncu, kendisini İngiltere’de gösteremeyip sırasıyla Genk ve Werder Bremen’de kiralık olarak forma giydikten sonra 22 milyon euroya Wolfsburg’a transfer oldu. De Bruyne 2015 senesinde 76 milyon euro karşılığında Manchester City’ye katıldı. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, ligde bu sene 2 maçta gol atamazken 3 asistlik bir performans sergiledi. Belçikalı futbolcunun piyasa değeri 130 milyon euro.

Sadio Mane 120 milyon €

Takımı Liverpool ile geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar ligi şampiyonu bitiren ekibin önemli parçalarından Senegallli Sadio Mane, Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası finaline yükselme başarısı göstermişti. Liverpool’un Muhammed Salah ve Roberto Firmino ile beraber en büyük silahlarından olan Sadio Mane ligde 2 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırırken 1 de asist yaptı. Senegalli oyuncunun şu anda piyasa değeri 120 milyon euro.