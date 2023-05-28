İşte Premier Lig'e yükselen son takım

İngiltere Championship Ligi'nde play-off finali Coventry City ile Luton Town arasında oynandı.

Wembley'deki maçta tribünler hınca hınç doldu. 1-1 biten 120 dakikanın ardından mücadeleyi penaltılar sonunda 6-5 kazanan Luton Town Premier Lig'in yeni ekibi oldu. Luton; Burnley ve Sheffield United'ın ardından lige yükselen son takım oldu.

Bir maçtan daha fazlası: 200 milyon Pound gelir

Premier Lig'in yeni ekibi olan Luton Town ödüllerin en önemlisini, İngiltere'nin zirve mücadelesine yükselerek kazandı ancak işin maddi boyutu da bulunuyor.

Ligin yeni üyesi sadece katılım sağlama başarısından dolayı gelecek sezon en az 200 milyon Pound'luk geliri garantiledi.

Tarihinde ilk kez Premier Lig'de

Luton Town, 1992'de ligin adı değişmeden ve Premier Lig olmadan hemen önce küme düşmüştü.

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Coventry City ise 22 yıl sonra Premier Lig'e dönme şansını kaçırdı.

2009'da 30 puan ceza almışı

Luton Town, 2008/2009 sezonunda 30 puan sillme cezası almıştı ve 3. kez üst üste küme düşmüştü.

2014/2015'te tekrar League Two seviyesine gelen takım 2019/2020'de Championship'e yükseldi. Luton Town, burada geçen 3 senenin ardından Premier Lig seviyesine geldi.

Stadyum dilemması

Kenilworth Road'da maçlarını oynayan Luton Town, 120 yıllık stadyumuyla İngiltere'nin en eski stadyumlarından birisine sahip durumda bulunuyor.

9 yıl önce 5. Lig seviyesinde oynayan takımın 10 bin kişilik stadyumu hem kapasitesiyle hem de imkanlarıyla Premier Lig standartlarını karşılamıyor.

Stadyumunu acilen yenilemesi gereken takımın 10 milyon Pound'a ihtiyacı bulunuyor.