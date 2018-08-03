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İşte PKK'nın gerçek yüzü! Çocukları kaçırıp savaştırdılar

İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de çocukları silah altına alarak savaştırmayı sürdürdüğünü açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 18:31
İşte PKK'nın gerçek yüzü! Çocukları kaçırıp savaştırdılar

İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPG/PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyan bir rapor hazırladı. Raporda terör örgütünün çocukları silah altına alıp savaştırmaya devam ettiğini, bu süre içerisinde aileleriyle iletişim kurmalarına dahi izin vermediğini vurguladı. Raporda, Birleşmiş Milletlerden elde edilen verilere göre, YPG/PKK'nın geçen yıl safına kattığı çocuk sayısında ciddi artış olduğu belirtildi.

SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR

Raporda, "Silahlı grup, bir kısmı aileleri kontrolünde kamplarda yaşayanlar dahil, çocukları saflarına katmayı derhal durdurmalı" ifadesi kullanılarak, 18 yaşından küçükleri silah altına almanın uluslararası hukukça yasaklandığı, 15 yaşından küçük çocukların bu uygulamaya tabi tutulmasının ise savaş suçu olduğu vurgulandı. Örgütün işgalindeki kamplardan çocukları ailelerinin haberi dahi olmadan kaçırdığı, akıbetleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını engellediği kaydedildi.

ABD'YE ÇAĞRI YAPILDI

"ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı" ifadesinin kullanıldığı raporda, çocukları kaçırılan ailelerle yapılan röportajlara da yer verildi. Söz konusu 8 ailenin 13-17 yaşlarında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun silah altına alındığına dikkat çekilen raporda, bu çocukların sözde eğitim kamplarında tutulduğu ancak 16 yaşındaki bir erkek çocuğun Rakka'da çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

KAÇIRILAN ÇOCUK SAYISI 5'E KATLANDI

BM'nin çocukların silahlı çatışmalardaki rolüne ilişkin 2017 raporuna atıfta bulunularak, YPG/PKK'nın 2017'de 224 çocuğu silah altına aldığı, 2016'ya göre bu rakamın neredeyse 5 katına çıktığına dikkat çekildi.

"KIYAFET VE PARA VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Raporda, röportaj yapılan ailelerin tümünün çocuklarının örgütün vaatleri neticesinde kendi istekleriyle örgüte katıldığını söylediği aktarıldı. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun annesinin, "Fakiriz. Kızıma yeni kıyafetler ve para vereceklerini söylediler" sözlerine yer verildi.

"ONU BİR ARABAYA KOYDULAR VE GÖTÜRDÜLER"

17 yaşındaki bir kız çocuğunun annesinin "Kızımla hiç konuşmadım. Sadece ölü mü diri mi onu bilmek istiyorum" ifadesinin yer aldığı raporda, 16 yaşındaki oğlunu Rakka'daki savaşta kaybeden annenin bazı fotoğraflar gösterdiği belirtildi. Raporda, fotoğraflarda oğlunu silah taşırken ve askeri üniforma ile gördüğünü dile getiren annenin, "Onu bir arabaya koydular ve Rakka'da ön saflara götürdüler" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 18:31
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