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Gündem İşte partisi! Bülent Uygun siyasete atıldı
Gündem

İşte partisi! Bülent Uygun siyasete atıldı

Sakaryaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Sakaryalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, milletvekilli adayı oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 11:20:00 -
İşte partisi! Bülent Uygun siyasete atıldı

Sakaryalı teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun, 4 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

YeniÇağ'ın haberine göre son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran ve 22 Eylül 2021'de görevinden ayrılan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, AK Parti'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Uygun, aday işlemlerini Ankara'da yaptı

Haberde Bülent Uygun'un AK Parti genel merkezine giderek Sakarya'dan milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptığı belirtildi. Uygun, aday adaylığı işlemlerini Ankara'da yaptı.

Bülent Uygun'un hayatı

Sakarya Adapazarı doğumlu olan 49 yaşındaki Bülent Uygun, futbolculuk kariyerinde Sakaryaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımların formasını giydi. Uygun, 2004 yılında emekli olurken, teknik direktör olarak ilk Sivasspor'u çalıştırdı.
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