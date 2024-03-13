İşte paniğin nedeni! Çinliler'i KAAN korkusu sardı!

Türkiye’nin Kaan’la 5. Nesil savaş uçağı geliştiren ülkeler arasına girmesi sonrası, Çin basını Kaan’ı yakın takibe aldı. Çin basınında çıkan haberlerde, Kaan’ın Çin yapımı j-35 ‘ler üzerinde rekabet baskısı oluşturabileceği ve pazar payının Türkiye’ye kayabileceği aktarıldı.

J-35’lerin müşterilerini kapmak ister mi?

Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker’deki haberde, Türkiye’nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

KAAN’ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı,, radar kesit alanı özelliğine yer verildi.

RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.

Haberde, Türkiye’nin TB-2’de olduğu gibi KAAN’la da Çin’in silah satış payını alabileceği belirtildi.

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