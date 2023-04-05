İşte o satırlar... FETÖ’nün mektubunda 'Bay Kemal' detayı!

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler Fettulahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) de umudu oldu. Seçimleri muhalefetin kazanmasına bel bağlayan örgüt üyeleri, birbirlerini bu senaryoyla motive ediyor. FETÖ’nün kritik isimlerinden tutuklu E.D, başka bir cezaevinde tutuklu bulunan A.K’ya yakın zamanda gönderdiği bir mektupta, muhalefetin kazanmasını “bahar” şifresiyle işaret ediyor. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz gün “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla yayınladığı klipteki “bahar” vurgusuyla, örgütün umutları arasında bir paralellik olduğu şeklinde yorumlandı.

“KARA GÖRÜNDÜ ARTIK”

Söz konusu mektupların birinde E.D. adlı FETÖ’cü mektubunda şu ifadeleri kullanmış: “Neyse ki çok az kaldı inşallah. Kara göründü artık. Eskiden açık denizdeki Hz. Nuh’un gemisindeki yolcular gibi karayı görmeden önce kuşları görüp, karanın da bir müddet sora görüleceğini umut edip, karanın yönünü kestirmeye çalışırdık. Ama şimdi kara, bütün haşmetiyle, baharı ile müjdeleri ile vaatleri ile çırılçıplak karşımızda artık. Hiç endişelenme. Çok az kaldı inşallah. Limana girmeyi bekliyoruz.”

Örgütün gizli yazışma programı Bylock kullandığı tespit edilen E.D.’nin kamuoyunda “VİP dinleme” olarak bilinen ve siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla yakalanmıştı. Mektubun gönderildiği A.K’nın da eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasını organize eden örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’na destek mesajları

FETÖ’cü yapı seçim sürecine girilmesiyle yeniden organize oluyor. Yurt dışı yapılanmasını tamamlayan ve yeni yöneticilerini belirleyen terör örgütünün, “Seçim sırasında Türkiye’yi terk etmeyin” talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu’nun aday olmasıyla birlikte destek masajları paylaştı:

* Hakan Şükür: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.

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* Emre Uslu: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.

* Tuncay Opçin: Deprem Kılıçdaroğlu’nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.

* Aydoğan Vatandaş: Özal’ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.

CHP ziyaretçilere kapandı

CHP, seçimlere hazırlık kapsamında, milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda sona geldi. Partide, bugün saat 18.00 itibarıyla 10 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’a kadar Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hariç genel merkez binasına ziyaretçi alınmayacak. Kılıçdaroğlu, bu süreçte, liste üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Son halini Kılıçdaroğlu’nun vereceği liste, bu hafta Parti Meclisi’nin onayına sunulacak ve 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı

Geçtiğimiz günlerde seccadeye ayakkabılarıyla basmasıyla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu sefer de çok bilinen bir hadisi yanlış okudu. Kılıçdaroğlu Trabzon’da, kadına şiddetle mücadele üzerine konuşurken “Cennet anaların ayaklarının altındadır” hadisini “Cennet kadınların ayakları altındadır” şeklinde söyleyerek yeni bir gafa imza attı.