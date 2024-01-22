İşte NFT böyle kullanılıyor! Dijital varlığınız yokluğunuz olmasın

NFT, dijital varlıkların benzersiz ve değiştirilemez bir biçimde temsil edilmesini sağlayan bir kripto para birimi terimidir. Farklı olarak, kripto paralar genellikle birbirine eş değer ve değiştirilebilirken, NFT'ler benzersizdir ve birbirleriyle değiştirilemezler.

NFT'nin açılımı nedir?

NFT'nin açılımı; "Non-Fungible Token"dir ve Türkçe’de "Değiştirilemez Jeton" anlamına gelir. NFT'ler, blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan dijital varlıklardır ve her biri benzersizdir. Bu yüzden değiştirilmesi mümkün değildir.

Hangi alanlarda kullanılıyor?

Dijital sanat eserleri koleksiyonculuğu için NFT kullanılabilir. Çeşitli oyunlarda yer alan karakterler, objeler ve diğer oyun unsurları NFT’ler ile alınıp satılabilir.Özgün dijital müzik ve medya üretimleri NFT olarak belirlenebilir. Dijital bir eserin telif hakları sahipliği NFT ile ispatlanabilir. Çeşitli dijital topluluklar yeni katılımcılarına NFT hediye ederek onları ekosistem içerisine dahil edebilir. Dijital varlığa sahip olmanın belli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini hatırlatan sektör temsilcileri yatırım kararları alınırken mantıklı hareket edilmesi, aksi halde varlık kayıplarının da oluşabileceği uyarısında bulunuyorlar.