  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşte NFT böyle kullanılıyor! Dijital varlığınız yokluğunuz olmasın
Ekonomi

İşte NFT böyle kullanılıyor! Dijital varlığınız yokluğunuz olmasın

Yeniakit Publisher
2024-01-22 14:50:00 -
İşte NFT böyle kullanılıyor! Dijital varlığınız yokluğunuz olmasın

Dijital varlıklar son dönemde yatırımcılar için yeni bir argüman. Peki bu yatırım hangi alanlarda ve ne şekilde sağlanıyor?

NFT, dijital varlıkların benzersiz ve değiştirilemez bir biçimde temsil edilmesini sağlayan bir kripto para birimi terimidir. Farklı olarak, kripto paralar genellikle birbirine eş değer ve değiştirilebilirken, NFT'ler benzersizdir ve birbirleriyle değiştirilemezler. 

NFT'nin açılımı nedir?

NFT'nin açılımı; "Non-Fungible Token"dir ve Türkçe’de "Değiştirilemez Jeton" anlamına gelir. NFT'ler, blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan dijital varlıklardır ve her biri benzersizdir. Bu yüzden değiştirilmesi mümkün değildir.

Hangi alanlarda kullanılıyor?

Dijital sanat eserleri koleksiyonculuğu için NFT kullanılabilir. Çeşitli oyunlarda yer alan karakterler, objeler ve diğer oyun unsurları NFT’ler ile alınıp satılabilir.Özgün dijital müzik ve medya üretimleri NFT olarak belirlenebilir. Dijital bir eserin telif hakları sahipliği NFT ile ispatlanabilir. Çeşitli dijital topluluklar yeni katılımcılarına NFT hediye ederek onları ekosistem içerisine dahil edebilir. Dijital varlığa sahip olmanın belli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini hatırlatan sektör temsilcileri yatırım kararları alınırken mantıklı hareket edilmesi, aksi halde varlık kayıplarının da oluşabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Nasıl üretiliyor?

NFT üretimi genellikle bir blok zinciri platformunda, özellikle Ethereum gibi popüler bir kripto para birimleriyle gerçekleştirilir.NFT üretimi ve satışı için beklenen gereklilikler her bir platformda farklı olabilir. NFT alım ve satım işlemlerinde kullanılan popüler platformlar var.
NFT satın almak için ilgili platformuna üye olunması ve dijital cüzdan oluşturulması gerekir.  Platformun internet sitesindeki “explore” kısmına tıkladıktan sonra satın almak istenilen NFT’i seçilir ve “satın al” butonuna basılır. Ödeme yapıldıktan sonra NFT dijital cüzdana yansır.
NFT satışı yapmak için aynı platformlarda dijital cüzdan üzerinden NFT satışa sunulur. Alıcı bulunduğunda satış süreci tamamlanır. Bazı platformlar bu sürecin açık artırma yoluyla yapılmasına da imkan sağlar.

Instagram'da NFT satış dönemi
Instagram'da NFT satış dönemi

Teknoloji

Instagram'da NFT satış dönemi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili resmi açıklama yapıldı: NFT açık artırmasına yoğun ilgi, sistem çöktü
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili resmi açıklama yapıldı: NFT açık artırmasına yoğun ilgi, sistem çöktü

Gündem

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili resmi açıklama yapıldı: NFT açık artırmasına yoğun ilgi, sistem çöktü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NFT balonu patladı! Sıfırlanmaya az kaldı
NFT balonu patladı! Sıfırlanmaya az kaldı

Teknoloji

NFT balonu patladı! Sıfırlanmaya az kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23