İşte NFT böyle kullanılıyor! Dijital varlığınız yokluğunuz olmasın
Dijital varlıklar son dönemde yatırımcılar için yeni bir argüman. Peki bu yatırım hangi alanlarda ve ne şekilde sağlanıyor?
NFT'nin açılımı nedir?
Hangi alanlarda kullanılıyor?
Nasıl üretiliyor?NFT üretimi genellikle bir blok zinciri platformunda, özellikle Ethereum gibi popüler bir kripto para birimleriyle gerçekleştirilir.NFT üretimi ve satışı için beklenen gereklilikler her bir platformda farklı olabilir. NFT alım ve satım işlemlerinde kullanılan popüler platformlar var.
NFT satın almak için ilgili platformuna üye olunması ve dijital cüzdan oluşturulması gerekir. Platformun internet sitesindeki “explore” kısmına tıkladıktan sonra satın almak istenilen NFT’i seçilir ve “satın al” butonuna basılır. Ödeme yapıldıktan sonra NFT dijital cüzdana yansır.
NFT satışı yapmak için aynı platformlarda dijital cüzdan üzerinden NFT satışa sunulur. Alıcı bulunduğunda satış süreci tamamlanır. Bazı platformlar bu sürecin açık artırma yoluyla yapılmasına da imkan sağlar.
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