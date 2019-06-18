İşte Mursi'nin cenazesinden ilk görüntüler

Mısır'ın seçim yoluyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhamed Mursi, 2013'ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi'nin söz konusu duruşmada hakim karşısında konuşmaya başladıktan beş dakika kadar sonra baygınlık geçirdiği, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Mısır: Ölüm nedeni kalp krizi

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu iddia etti. Yapğılan açıklamada, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" belirtildi.

Müslüman kardeşler: Onu yavaş yavaş öldürdüler

Müslüman Kardeşler'in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nden konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, yıllardır cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanının "yavaş yavaş öldürüldüğü" ve "bir cinayetin söz konusu olduğu" belirtildi. Partiden yapılan açıklamada sağlık durumu kötü olan Mursi'nin cezaevindeki koşullarına dikkat çekilerek, "Onu beş yıl tek kişilik hücrede tuttular, aldığı ilaçların tamamını vermediler, tıpkı doğru dürüst yemek verilmediği gibi" denildi.

Uuslararası toplum rahatsız

Mursi'nin ani ölümünün ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden, bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Defnedildiği yer görüntülendi

Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi. Hiç kimsenin yaklaştırılmadığı cenaze töreninin çevresi uluslararası medya tarafından görüntülendi.

İşte defnedildiği kabristan

Muhammed Mursi'nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mursi'nin cenazesi, Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler (İhvan) mensuplarının defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Kendi memleketine gömülmesine izin verilmedi

Reuters haber ajansına konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin Mursi'nin memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.