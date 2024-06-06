İşte Mourinho'nun beğendiği oyuncu! Ona hayran kaldı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'de Ersin Düzen'in sorularına cevap verdi.

"Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor"

"Fenerbahçe’ye çok iyi isimler gelecek. Jose Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılır mıyız onu bilemem. Bizim masadaki konumuz; bu seneki Şampiyonlar Ligi değil. Seneye şampiyonluk, sonraki sene şampiyonluk, sonraki sene bir daha şampiyonluk."

"4-5 üst düzey oyuncu transferi olacak"

"Ortak düşüncemiz, takıma 4-5 üst düzey oyuncu transferi. Mourinho’nun gelişinden sonra takımda kalmak isteyen oyuncular var. Sadece yıldız değil, efektif yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak. Hocamız ve kadroyla eski Kadıköy’ü geri getireceğiz. Öyle bir kadro olacak ki… İnsan yerinde oturamayacak."

"Aklımda bir medya projesi var… Seçilirsek yılda 20-25 milyon euro gelir bekliyorum."

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"Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Bu konu gündemde."

"Ali Koç’un ağzından hayalleri değil, gerçekleri duyabilirsiniz."