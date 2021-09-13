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Spor İşte Milli Takım ruhu!
Spor

İşte Milli Takım ruhu!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 16:08:00 -
İşte Milli Takım ruhu!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yendi.

Milli takım, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile karşılaştı.

Garbarnia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 3, 13. ve 24. dakika Ömer Güleryüz, 8. dakikada Kemal Güleş, 15. ve 21. dakikada Serkan Dereli'nin golleriyle ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren milliler, 29. dakikada Serkan Dereli, 33. dakika Okan Şahiner, 37. dakikada Ömer Güleryüz ve 47. dakikada Fatih Şentürk'ün golleriyle maçı 10-0 kazandı.

Milliler, ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.

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