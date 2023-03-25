İşte meşru ortak HDP’nin kanlı sicili!

Mütedeyyin Kürt halkının temsilcisi konumunda olan ve seçimlerde Erdoğan’ı destekleyecekleri yönünde açıklama yapan Hüda Par’a yönelik hazımsızlıkları depreşen zillet paydaşları, “andımız” ve “Ne mutlu Türküm diyene” karşıtı açıklamaları üzerinden iftiralarını sürdürürken, kendi ortakları HDP’nin terör örgütünün siyasi uzantısı hüviyetini aldığını görmezden geliyor.

ŞEHİR YAPILANMASI GİBİ

PKK ile organik ilişkisi sebebiyle kapatma davası açılan, eski Eş Genel Başkanlarından biri dağda diğeri terör suçundan cezaevinde olan, terörle iltisaklarından dolayı milletvekilleri firar eden, çok sayıda yöneticisi hapiste olan HDP, kurulduğu günden beri adeta örgütün şehir yapılanması gibi hareket ediyor. Bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen, şehirleri terör saldırılarıyla vuran, kahpe pusularla asker, polis ve sivil katleden, masum çocukların dağa kaldırılmasına aracılık eden HDP, eline bulaşan masum kanı yüzünden siyaset tarihinin en kirli oluşumu olarak milletin Meclis’inde yer almaya devam ediyor.

7’NCİ ORTAĞIN SİCİLİ

İktidar umudunu bağladıkları Kandil’in siyasi uzantısına kucak açarak bakanlık sözü veren ve ‘meşru bir siyasi parti olduğunu’ öne süren zilletin, İP’li Yavuz Ağıralioğlu’nun itirazlarına rağmen görmezden geldiği HDP’nin kirli ve kanlı sicili şöyle:

l HDP’nin, aralarında “Selahattin Demirtaş ile sırtını PKK’ya PYD’ye dayadıklarını itiraf eden Figen Yüksekdağ’ın da olduğu, genel başkan, milletvekili ve belediye başkanlığı düzeyinde 60’tan fazla idarecisi cezaevinde bulunuyor.

l Diyarbakır HDP İl Başkanlığına yapılan 22 Ekim 2020 tarihli baskında, gizli bir bölmede ele geçirilen ve HDP’lilerin, ‘Seçilmiş delegelerimizin isimleri var’ dediği ajandada, PKK’lı teröristlerin isimleri, kod adları, yakınlarına ait telefonlar, eylemleri, öldürülenlerin cenaze işlemleri ve örgütteki sicil bilgilerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

l Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın aracında yakalanan Yunus Durdu’nun PKK’nın alan sorumlusu olduğu, HDP PM üyeliği görevini kullanarak terör faaliyetlerini gizlediği, kontrollerde yakalanmamak için vekillerle hareket ettiği tespit edildi.

l Faysal Sarıyıldız, Ceylanpınar’da PKK’ya silah teslimatı yaparken suçüstü yakalandı. Silopi’de 4 polisin şehit olduğu olayları gerçekleştiren “Tekoşer” kod adlı teröristi aracıyla hastaneye götürürken görüntülendi.

l Kars’ta, Kağızman ve Digor kırsalında bulunan PKK’lı teröristlere gıda ve ihtiyaç malzemesi götüren araçta HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli’nin de yer aldığı ortaya çıktı.

l Hakkâri Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu’na ait makam aracında, el yapımı patlayıcı ile molotofkokteyli ele geçirildi.

PKK İLE SARMAŞ DOLAŞ

l Adıyaman’da 2017 yılında Akçalı köyü kırsalında öldürülen 4 teröristten Volkan Bora’nın cep telefonundan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kamplarında çekilmiş sarmaş dolaş fotoğrafları çıktı.

l Aralarında Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, İhya-Der Başkanı Aytaç Baran ve hayırsever belediye çalışanı Yıldırım Demir’in de bulunduğu onlarca masum sivilin şehit edilmesinde, HDP’li yöneticilerin parmağı olduğu belirlendi.

l Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül’ün ajandasından bomba tarifi ve şemaları çıktı.

l Ankara’da 29 kişinin öldüğü saldırı ve Boğaziçi Üniversitesi otoparkında bulunan iki bombalı aracın arkasından HDP üyesi Metin A. çıktı.

KANDİL’İN EMRİNDE

l Cizre’de Çevik Kuvvet’e düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu bombalı saldırıda, HDP’li Şırnak Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunu kullanıldı.

l HDP binalarında eğitim alan PKK’lı Medet Oruç, Van’da Emniyete saldırı düzenledi.

l HDP’li Mazıdağı Belediyesi’nin araç temin ettiği teröristler Artuklu ilçesindeki Cevizlik Jandarma Karakoluna saldırarak 2 askeri şehit etti. Teröristler Mardin Belediyesi’nin araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

l Van Belediyesi’ne ait bir kamyonda 100 kg. amonyum nitrat, 26 adet patlayıcı yapımında kullanılan fitil ve 20 adet büyük pil ele geçirildi.

l Van’da örgüt yandaşlarının hendek kazmak için kullandığı kepçenin HDP’li Edremit Belediyesi’ne ait olduğu ortaya çıktı.

l Hakkâri-Çukurca yolunda HDP’li belediyeye ait iş makinesini kullanan PKK Hakkari sorumlusu “Andok” kod adlı Barış Tekçe etkisiz hale getirildi.

l Van Belediyesi’ne ait araçlarda saldırıya giden teröristler molotofkokteyli ile yakalandı.