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Spor İşte Mehmet Büyükekşi'nin tuttuğu takım!
Spor

İşte Mehmet Büyükekşi'nin tuttuğu takım!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği röportajda daha önceden tuttuğu takımı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 11:54:00 -
İşte Mehmet Büyükekşi'nin tuttuğu takım!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği röportajda daha önceden tuttuğu takımı açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "futbol kirli mi" soru üzerine, "2 yıl Gaziantep FK Başkanlığı yaptım, şimdi Futbol Federasyonu Başkanı’yım. Ben herhangi bir şekilde futbolun kirliliği ile ilgili bir olaya tanık olmadım. Aslında konu kirli olup olmaması değil. Kulüplerimizin, başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin yaptığı bazı konuşmalar olumsuz algılara sebep oluyor. Benim de o yüzden yapmaya çalışacağım işlerin başında Fair Play geliyor. Biz futbolun tüm paydaşları olarak ne kadar birbirimize saygı, sevgi gösterirsek, futbolun marka değeri o kadar artar. Onun için bu kirli ifadesini gündeme getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

"Ali Koç memnun"

Ali Koç'un TFF seçimleri öncesi kendisine karşı bir tavır almasının hatırlatılması üzerine TFF Başkanı, "Ben TFF Başkanı olduktan sonra, Ali Koç da Kulüp Birliği Vakfı Başkanı oldu. Ali Koç Bey, Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki başkanlarla birlikte bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra da bir iki ortamda daha beraber olduk. Ve yaptığımız çalışmalardan son derece memnun. Gelecek adına da ümitli olduğunu belirtti, bu basına da yansıdı. İlişkimiz saygı, sevgi içerisinde ve seviyeli bir şekilde devam ediyor. Ortak amacımız Türk futbolunun marka değerini artırabilmek için en üst seviyede iş birliği yapmak. Bu konuda çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde de kararlı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Ben daha önce Galatasaraylıydım"

"Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna da açık yüreklilikle yanıt veren Büyükekşi, "Ben daha önce Galatasaray taraftarıydım, üyeliğim de var. Ama son iki yıl Gaziantep Futbol Kulübü’nün başkanlığını yaptım, oraya üye oldum. Gaziantep’in başarısı için bütün emeğimi ve birikimimi kullandım. Aslında bunu şunun için söylüyorum; siz hangi kurumun başındaysanız, o kurumun gelişmesi için varınızı yoğunuzu ortaya koyarsınız. Ben de Gaziantep’in Galatasaray’ı yendiği maçta büyük zevk aldım. Şimdi de TFF’nin başındayım. Şu andaki tuttuğum takım Türk Milli Takımı. Bundan sonra da Milli Takım için varımı yoğumu ortaya koyacağım." diyerek merak edilen sorunun da cevabını vermiş oldu.

 

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