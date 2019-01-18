İşte medeni Batı! Bütün bunlar 1 haftada oldu Topluma sürekli medeniyet sembolü olarak empoze edilen Batı dünyasında sadece 1 haftada yaşanan olaylar, özellikle İslam düşmanlığının nasıl arttığını gözler önüne serdi.

Sözde medeni Batı, insan hakları ihlali ve İslam düşmanlığına devam ediyor. Devlet kanalı orantısız gücü çekti Sarı Yelekliler protestoları sırasında polis, Fransız Devlet Kanalı çekim yaparken, bir protestocuyu yaraladı. Binlerce başvuru onaylandı ABD, 2007-2017 yılları arasında çocuk yaştaki kişilerle evlenerek pasaport almaya çalışan binlerce kişinin başvurusunu onayladı. Arapça ve İslam kursu askıya alındı İtalya’da ırkçı hükümet yetkilileri ve basının tepkisi üzerine Pazar günleri öğrencilere Arapça ve İslam kursu verilmesi planı askıya alındı. NSU’dan Türk avukata 2’nci tehdit mektubu Almanya’da, NSU davasına müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a, “NSU 2.0” imzası taşıyan ikinci tehdit mektubu gönderildi. Öğretmenlerle polis birbirine girdi Yunanistan’da atama kriterlerinin değişmesini protesto eden öğretmenlerle polis arasında arbede çıktı. “Tüm Müslümanlar teröristtir” dedi... Ödül gibi ceza! “Tüm Müslümanlar teröristtir” diyen İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçiye yalnızca 190 avro para cezası verildi. Fransız polisi kadını darbetti Fransız polisi, Sarı Yelekliler gösterileri sırasında, “Durun! Durun!” çığlıklarına rağmen yaşlı bir kadını otobüs durağında darbetti. Kaynak: Batı Raporu

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