  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Mauro Icardi'nin imza tarihi! Flaş iddia...
Spor

İşte Mauro Icardi'nin imza tarihi! Flaş iddia...

Şu ana kadar 8 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ederken, uzun süredir listede olan isimlerin başında gelen ve transferi adeta yılan hikayesine dönen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi transferinde mutlu son yakın. Sarı-Kırmızılılar'a gelmesi an meselesi olan Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:29:00 -
İşte Mauro Icardi'nin imza tarihi! Flaş iddia...

Şu ana kadar 8 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ederken, uzun süredir listede olan isimlerin başında gelen ve transferi adeta yılan hikayesine dönen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi transferinde mutlu son yakın. Sarı-Kırmızılılar'a gelmesi an meselesi olan Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın uzun süredir gündemine olan isimlerden Mauro Icardi transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basınındaki birçok haber kaynağı yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelişine kesin gözüyle bakarken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Mauro Icardi operasyonunda anlaşmaya varılması için PSG ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak Icardi, sonuna kadar maksimum sayıda fırsata sahip olmak için transfer piyasasının kapanmasını beklemeyi tercih ediyor.

2 Eylül’e kadar gelecek olası teklifleri bekleyecek olan Icardi istediği teklifi alamazsa o zaman rotasını İstanbul’a çevirecek. Türkiye’de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için bu şansın devam ettiğini biliyor.

 

Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…
Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Medya

Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...
Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Medya

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!
Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Medya

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Helal olsun sana Benzema!
Helal olsun sana Benzema!

Spor

Helal olsun sana Benzema!

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...
Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

Spor

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

Mehmet Metiner'den flaş karar!
Mehmet Metiner'den flaş karar!

Aktüel

Mehmet Metiner'den flaş karar!

Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı
Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı

Aktüel

Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!
Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Spor

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı
Ekonomi

Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı

Milyonlarca vatandaş Tarım Kredi marketlerinde başlayan indirimlere büyük ilgi gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı..
Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar
Gündem

Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar

Edremit'in alkol alıp, Sibel Can'a asılan ve şarkıcı ile görüşmek için olay çıkartan belediye başkanının düzenlediği panelde CHP'liler rezal..
Medya

"Sapık"a "yok artık" dedirten savunma! Helalleşmeniz batsın! Karamollaoğlu bu çarpıtmaya ne der?

Muhalefetin yayın organı fondaş medya T24, "Bir Aktivistin Gözünden: Dansın, müziğin, laikliğin, eşitliğin ve bunları savunan Gülşen'in savu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23