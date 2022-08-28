İşte Mauro Icardi'nin imza tarihi! Flaş iddia...

Şu ana kadar 8 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ederken, uzun süredir listede olan isimlerin başında gelen ve transferi adeta yılan hikayesine dönen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi transferinde mutlu son yakın. Sarı-Kırmızılılar'a gelmesi an meselesi olan Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın uzun süredir gündemine olan isimlerden Mauro Icardi transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basınındaki birçok haber kaynağı yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelişine kesin gözüyle bakarken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Mauro Icardi operasyonunda anlaşmaya varılması için PSG ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak Icardi, sonuna kadar maksimum sayıda fırsata sahip olmak için transfer piyasasının kapanmasını beklemeyi tercih ediyor.

2 Eylül’e kadar gelecek olası teklifleri bekleyecek olan Icardi istediği teklifi alamazsa o zaman rotasını İstanbul’a çevirecek. Türkiye’de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için bu şansın devam ettiğini biliyor.