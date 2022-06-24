İşte Marmaris'te ormanı yakan hain!

Türkiye, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın nedeniyle büyük hüzün içerisinde.

Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri binlerce hektar orman kül oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Elimizde bir kimlik var" açıklamasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını hızlandırdı ve akşam saatlerinde ormanı yakan kişi yakalandı.

Ailesiyle husumeti vardı, alkollüyken ormanı yaktı

Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. suçunu itiraf etti.

Alkollü olduğunu söyleyen S.A., Bördübet Saklı Köy bölgesindeki ormanlık alanı, ailesiyle arasındaki ticari husumetten dolayı yaktığını söyledi.

3 farklı noktaya sigara izmariti bıraktı

Babasının bölgedeki arazisini sattığını ve kendisinin dışlandığını belirten hain, 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangına neden oldu.

Bir diğer yandan da, şüphelinin yakalandığı yerde içinde benzin olduğu belirlenen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.