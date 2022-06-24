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Gündem İşte Marmaris'te ormanı yakan hain!
Gündem

İşte Marmaris'te ormanı yakan hain!

Marmaris'te günlerdir devam eden orman yangınını çıkaran kişinin fotoğrafı ortaya çıktı. Şahıs yangını ailesiyle arasındaki husumetten dolayı çıkardığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 10:16:00 -
İşte Marmaris'te ormanı yakan hain!

Türkiye, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın nedeniyle büyük hüzün içerisinde.

Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri binlerce hektar orman kül oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Elimizde bir kimlik var" açıklamasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını hızlandırdı ve akşam saatlerinde ormanı yakan kişi yakalandı.

Ailesiyle husumeti vardı, alkollüyken ormanı yaktı

Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. suçunu itiraf etti.

Alkollü olduğunu söyleyen S.A., Bördübet Saklı Köy bölgesindeki ormanlık alanı, ailesiyle arasındaki ticari husumetten dolayı yaktığını söyledi.

3 farklı noktaya sigara izmariti bıraktı

Babasının bölgedeki arazisini sattığını ve kendisinin dışlandığını belirten hain, 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangına neden oldu.

Bir diğer yandan da, şüphelinin yakalandığı yerde içinde benzin olduğu belirlenen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.

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Yorumlar

Muammer Semih

Gecen yıl eş zamanlı 169 yangın çıkardılar. Hepsinin ailevi sorunları yoktu herhalde. Bu adam (adam değil) piyon başkasının suçunu üstleniyor

Kibarcik

bu ımansıza bol buydaklı yagsız kazıga asagıdan yukarıya dogru duhşuşl edeceksın veselam
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