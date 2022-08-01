  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!
Spor

İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılabilir. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli'ye İtalyan ekibi Palermo talip oldu. Tecrübeli golcünün de bu ilgi sonrası memleketinin takımı olan Palermo'ya sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-08-01 12:07:00 -
İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!

 

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılabilir. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli'ye İtalyan ekibi Palermo talip oldu. Tecrübeli golcünün de bu ilgi sonrası memleketinin takımı olan Palermo'ya sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor macerası sona erebilir. İsviçre'den Sion kulübünün de transfer teklifi sunduğu İtalyan golcüye şimdi de İtalya'daki memleketinin takımı olan Palermo talip oldu. Manchester City'nin de dahil olduğu City Group'un satın aldığı Palermo, Balotelli ile çıkış yakalamak istiyor.

"YUVANA DÖN MARIO BALOTELLI"

Akşam'ın Tifosi Palermo'dan aktardığı habere göre; Palermo'nun Mario Balotelli ile ilgilendiği ve İtalyan golcüyü memleketine döndürmek istediği ifade edildi. Süper Lig'de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde de yakından takip ediliyor.

 

Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...
Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...

Medya

Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...

Mostafa Mohamed yaptı yapacağını!
Mostafa Mohamed yaptı yapacağını!

Spor

Mostafa Mohamed yaptı yapacağını!

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!
Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Medya

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı! Arap sabunu faydaları nelerdir, ne işe yarar?
Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı! Arap sabunu faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Kadın - Aile

Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı! Arap sabunu faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Türk savunma sanayisinde
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti! Kara Kuvvetlerinin omurgasını oluşturacak

Teknoloji

Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti! Kara Kuvvetlerinin omurgasını oluşturacak

Laminat parke parlatma, parke nasıl temizlenir? Parkedeki boya lekesi nasıl çıkar? Yöntemleri
Laminat parke parlatma, parke nasıl temizlenir? Parkedeki boya lekesi nasıl çıkar? Yöntemleri

Kadın - Aile

Laminat parke parlatma, parke nasıl temizlenir? Parkedeki boya lekesi nasıl çıkar? Yöntemleri

Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası
Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası

Sağlık

Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası

Limon sayesinde beyaz giysileriniz ilk günkü gibi bembeyaz olacak! Beyaz çamaşırlar için ipuçları
Limon sayesinde beyaz giysileriniz ilk günkü gibi bembeyaz olacak! Beyaz çamaşırlar için ipuçları

Kadın - Aile

Limon sayesinde beyaz giysileriniz ilk günkü gibi bembeyaz olacak! Beyaz çamaşırlar için ipuçları

Zerdeçallı pilav yemek tarifi | Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi
Zerdeçallı pilav yemek tarifi | Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi

Kadın - Aile

Zerdeçallı pilav yemek tarifi | Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi

Sandaloz sakızı kullanımı ve faydaları! Bu yöntem sizi iğne ipliğe döndürecek!
Sandaloz sakızı kullanımı ve faydaları! Bu yöntem sizi iğne ipliğe döndürecek!

Kadın - Aile

Sandaloz sakızı kullanımı ve faydaları! Bu yöntem sizi iğne ipliğe döndürecek!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23