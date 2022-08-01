İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılabilir. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli'ye İtalyan ekibi Palermo talip oldu. Tecrübeli golcünün de bu ilgi sonrası memleketinin takımı olan Palermo'ya sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor macerası sona erebilir. İsviçre'den Sion kulübünün de transfer teklifi sunduğu İtalyan golcüye şimdi de İtalya'daki memleketinin takımı olan Palermo talip oldu. Manchester City'nin de dahil olduğu City Group'un satın aldığı Palermo, Balotelli ile çıkış yakalamak istiyor.

"YUVANA DÖN MARIO BALOTELLI"

Akşam'ın Tifosi Palermo'dan aktardığı habere göre; Palermo'nun Mario Balotelli ile ilgilendiği ve İtalyan golcüyü memleketine döndürmek istediği ifade edildi. Süper Lig'de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde de yakından takip ediliyor.