İşte Maraş’ın deprem tarihi...

Kahramanmaraş ve çevresi son olarak 6 Şubat'taki depremlerle yıkıldı. Ancak bu bölge tarih boyunca birçok defa büyük depremlerle sallandı. Çünkü buradaki şehirler Doğu Anadolu fay hattının üstünde bulunuyor. Yani deprem riski açısından Türkiye'nin en riskli bölgelerinden.



Sabah Gazetesi'nden Erhan Afyoncu, Kahramanmaraş ve çevresinin deprem geçmişini derledi. Buna göre 29 Kasım 1114'te Maraş'ta çok büyük bir deprem meydana geldi. Evler enkaz yığınına dönüştü.

Maraş'ın tamamen toprak altına gömüldüğü, şehirde yaşayan hiç kimsenin depremden sağ kurtulamadığı ifade edildi. O deprem nedeniyle Maraş'ta yaklaşık 40 bin kişi öldü, çevre bölgelerde de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Dönemin tarihini yazan Urfalı Mateos, o depremi "Bunun gibi ilahi gazap ne geçmişte ne de bizim zamanımızda görülmüş, işitilmiş ve ne de kitaplarda okunmuştu" diye anlattı.

1544 Ocak'ında Doğu Anadolu'da çok büyük bir deprem daha yaşandı. Deprem, Antep'ten Halep'e kadar olan bölgede etkisini gösterdi. Elbistan'ın yarısı toprağa gömüldü, Sacur Çayı'nın akışı değişti. Artçı depremler altı ay sürdü.



Maraş, 29 Kasım 1795 yılında da büyük bir depremle sarsıldı. Maraş'ın dörtte üçü harap oldu. Kale burçları, dükkân, han ve evlerin hemen hemen tamamı yıkıldı. Binlerce ev yerle bir olduğu için evsiz kalan insanlar, uzun süre derme çatma yerlerde ve çadırlarda barınmaya çalıştı.