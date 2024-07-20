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Medya İşte "mama lobisi"nin maskesini düşüren rapor! Resmen şok olacaksınız
Medya

İşte "mama lobisi"nin maskesini düşüren rapor! Resmen şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:30:00 -
İşte "mama lobisi"nin maskesini düşüren rapor! Resmen şok olacaksınız

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, mama sektörünün finansal hacminin 460 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Mama lobisinin dört ayağı olduğunu belirten Şahin, MASAK raporuna göre, toplanan paraların büyük bölümünün şahsi hesaplara gittiğini vurguladı. Şahin, şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, mama sektörünün finansal hacminin 460 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Mama lobisinin dört ayağı olduğunu belirten Şahin, MASAK raporuna göre, toplanan paraların büyük bölümünün şahsi hesaplara gittiğini vurguladı. Şahin, şunları kaydetti:

"MASAK raporuna göre mama sektörünün finansal hacmi 460 milyar liraya ulaştı. 7 binden fazla kişi ve 1.500 firmanın para trafiği incelenerek hazırlanan raporda lobinin 4 ayağı olduğu tespiti yapılıyor. STK’lar, mama üreten firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.  

Ne ilginçtir ki, mama üretip satanlarla “Hayvansever” etiketiyle STK kuran, bağış toplayanlar genelde aynı kişiler ya da aile bağlantısına sahipler! Türkiye’de sokak hayvanları sorunu 2019-2024 döneminde patladı. Mama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 67’sinin bu dönemde açılması her şeyi anlatıyor aslında. 2021-2024 yılları arasında sokak hayvanları için bağış toplayan 21 şirketin kasasına giren para 205 milyon lirayı bulmuş. MASAK raporunda toplanan paraların büyük bölümünün şahsi hesaplara gittiği tespiti yapılıyor.  

Rakamlar ne çok şey anlatıyor değil mi? Tabii anlamak isteyene.." 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

 

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