İşte maliyet kıyaslaması: Ev tipi elektrikli şarj cihazlarına hücum

Son Haberler

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza

Türkiye 20 kahraman şehidini uğurluyor

Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Elektrikli araçların yükselişi, özellikle TOGG’un popülerliğiyle birlikte ev tipi şarj cihazlarına ilgiyi artırdı; kullanıcılar, ticari şarj istasyonlarına kıyasla neredeyse yarı maliyetle şarj yapabiliyor.

Elektrikli araç satışlarında artış sürüyor. Buna bağlı olarak elektrikli şarj çözümlerine olan talep de yükseliyor. Ticari şarj istasyonlarına göre daha az maliyetli olan ev tipi elektrikli şarj cihazları, son dönemde elektrikli araç kullanıcıları tarafından ilgi görüyor. Ticari bir şarj istasyonunda dolum yapıldığında kWh başına ortalama 9-10 TL'lik bir maliyet oluşurken, ev tipi elektrikli şarj cihazında yapılan dolum kWh başına ortalama 5-6 TL'lik bir maliyet oluşturuyor. Sektör uzmanları ev tipi bir elektrikli şarj cihazının kurulum maliyetinin ortalama 45-50 bin TL olduğunu söylediler. EV Charge Show, Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı ve Konferansı, İstanbul'da düzenlendi. 125 yerli ve yabancı firmanın stant açtığı fuarda; şarj istasyonları, yazılım çözümleri, enerji yönetimi, batarya teknolojileri ve e-mobilite altyapısı alanında yerli ve yabancı paydaşlar bir araya geldi.

Elektrikli araçlar için şarj çözümleri üreten yerli bir firmanın yöneticisi Barbaros Serter, yeni markaların piyasaya girmesiyle ve yerli otomobil TOGG ile birlikte elektrikli araçlara talebin arttığını belirterek, "Her yıl elektrikli araç satışlarının daha fazla arttığını görüyoruz. Elektrikli araç tercih eden kullanıcıların aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi de 'Ben aracımı nerede şarj edebilirim?' oluyor. Bununla ilgili olarak da akla ilk gelen çözüm ev tipi elektrikli araç şarj cihazı oluyor. Ticari şarj istasyonlarına kıyasla evde elektrikli aracı şarj etmek, çok daha uygun maliyetli olabiliyor. Evlerine cihaz kurmak isteyen kullanıcılara son yönetmelikleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kullanıcıların oturdukları bölgedeki elektrik altyapısını incelemeleri önemli" dedi.

Ev tipi elektrikli araç şarj cihaz taleplerinde bir artışın olduğunu dile getiren Serter, "Elektrikli araç satışları arttıkça şarj sistemlerine olan talep de artıyor. Ev elektriğindeki normal abonelikte ne kadar kilowatt saat (kWh) olarak nasıl bir ücretlendirme varsa, elektrikli aracınızı o ücret üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ancak ticari bir istasyona gittiğinizde doğal olarak oradaki işletmenin de kâr amacı olduğu için şarj etme maliyeti artıyor. Ortalama evde şarjlarda kWh başına 5-6 TL civarları konuşulurken, ticari elektrikli şarj istasyonlarında bu fiyat ortalama 9-10 TL'yi bulabiliyor" diye konuştu.
Serter, ev tipi elektrikli şarj cihazlarının altyapı ve kullanıcının teknoloji ihtiyaçlarına göre evlere kurulum maliyetinin değişkenlik gösterebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Cihaz ortalama 20-25 bin TL bandında bulunuyor, kurulumu da bu civarda olduğu söyleyebiliriz. Bir kullanıcı 45-50 bin TL'ye bu cihazları evine kurabiliyor."

Avusturya merkezli endüstri ve enerji otomasyonu alanında faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye distribütörü olduklarını söyleyen Mert Eron, "Bireysel şarj cihazlarına talep çok fazla. Çünkü kullanıcılar eve gelip araçlarını bu şekilde şarj etmeyi daha konforlu buluyor. Öte yandan dışarıda ticari bir işletmeden yapılan şarjdan daha az maliyetli oluyor" dedi.

