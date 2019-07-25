İşte laiklik adına uyguladığınız ahlaksızlık! Cumhuriyet, başörtülü avukatların üyeliğini düşüren Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday’ın saldırıya uğramasını Akit’e bağladı. Her gün onlarca Müslüman’ı hedef gösteren, terörün ve ABD’nin sözcülüğünü yapmaktan imtina etmeyen Cumhuriyet’in Akit’i hedef alan haberine, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu sert tepki gösterdi.

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