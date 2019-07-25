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İşte laiklik adına uyguladığınız ahlaksızlık!

Cumhuriyet, başörtülü avukatların üyeliğini düşüren Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday’ın saldırıya uğramasını Akit’e bağladı. Her gün onlarca Müslüman’ı hedef gösteren, terörün ve ABD’nin sözcülüğünü yapmaktan imtina etmeyen Cumhuriyet’in Akit’i hedef alan haberine, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu sert tepki gösterdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
İşte laiklik adına uyguladığınız ahlaksızlık!

 yeniakit.com.tr Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’ne, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumları damga vurdu. Özellikle Zeytin Dalı operasyonu sırasında adeta terörün sözcüsü haline gelen, geçmiş yıllarda da Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristlerin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan, son zamanlarda da S-400’lerin teslimatı nedeniyle ABD’nin sürekli yaptırım uygulayacağını söyleyerek küresel eşkıyanın tehditlerini Türkiye’ye ileten Cumhuriyet, Akit’e çirkin bir şekilde saldırdı.

"Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"

"Başı açık da bizim insanımız, kapalı da" diyen ünlü gazeteci: Nasıl nefret ettiriyorlar, nasıl kutuplaştırıyorlar!

ABD ağzıyla konuşan Cumhuriyet'e sert tepki!

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Cumhuriyet’ten beyin yakan “cari fazla” haberi

1995 senesinde, başörtüsüyle duruşmaya girmek isteyen avutakların üyeliğini düşüren Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday, kendisiyle görüşmek isteyen İzzet Kıraç’ı makamından uzaklaştırmış, olayın ardından Kıraç, Baro Başkanını vurarak öldürmüştü.

Başörtülülere karşı tavrı nedeniyle birçok kesim tarafından eleştirilen Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday hakkında, İslam’ın gür sesi Akit de haber yapmış, cinayetin ardından laikçi tayfa, suçu Akit’e yıkarak aradan sıyrılmaya çalışmışlardı. Başörtüsünü görünce sinir küpüne dönen laikçiler, körükledikleri nefreti görmezden gelip, sıkıntı yaşayan kadınları haber yapan Akit’i hedef haline getişrmişlerdi... Aynı kafa, yıllar sonra yeniden Akit gazetesini hedef aldı. Cumhuriyet, bugünkü haberinde skandal ifadeler kullandı.

“İşte laiklik adına uyguladığınız ahlaksızlık!”

Gazeteci-yazar Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in rezil haberine sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
  1. Gümüşhane
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Manşetlerin Dili
  4. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Zeytin Dalı
  6. Mehmet Selim Kiraz
  7. S-400
  8. ABD
  9. Ali Günday
  10. İzzet Kıraç

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