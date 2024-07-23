İşte kuyruk sokumu ağrısını hafifletmenin yolları

Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Bozduman, koksiks ağrısı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Koksiks ağrısı, kuyruk sokumu kemiği bölgesinde hissedilen bir tür ağrı olduğunu kaydeden Bozduman, “Koksiks, omurganın sonunda bulunan ve genellikle "kuyruk kemiği" olarak da bilinen küçük bir kemiktir. Bu bölgedeki ağrı, düşme gibi travmaya yol açan durumlar, uzun süreli oturma, doğum veya enfeksiyon gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Doğru tanı ve tedavi uygulanmadığında koksiks ağrısı tekrarlayabilir ve kişilerin hayat kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir. Uygun tedavi ve önlemlerle bu tekrarlama sıklığı azaltılabilir ve ağrının kontrol altına alınması sağlanabilir. Dinlenme, buz uygulama ve ağrı kesiciler genellikle yardımcı olabilir, ancak şiddetli veya uzun süre devam eden ağrılar için ortopedi ve travmatoloji uzmanına görünmek önem taşır” dedi.

“Ağrı kronikleşebilir”

Koksiks ağrısının doğru tedavi olmaması durumunda kronikleşebileceğini ifade eden Bozduman, “Koksiksin doğrudan bir darbe alması veya düşme sonucu oluşan travmalar sonucunda, koksikste sıvı dolu kistlerin oluşmasıyla, kuyruk sokumu bölgesindeki dokuların enfekte olması sonucu koksiks iltihabı nedeniyle, koksiksin eklem veya bağlarında oluşan problemlerden, doğum sonrasında ve koksikste oluşan nadir kanser türlerinden kaynaklanabilir. Uzun süreli, geçmeyen ağrılarda zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Çünkü doğru tedavi planı uygulanmaması durumunda koksiks ağrısı kronikleşebilir” diye konuştu.

Ağrıyı azaltan 6 yöntem

Koksiks ağrısını hafifletmek için dinlenme, buz uygulama, oturma pozisyonu değiştirme, ağrı kesiciler, kuyruk sokumu yastığı ve fizik tedavinin etkili olduğunu aktaran Bozduman, “Koksiks ağrısı yaşarken, belirli bir süre dinlenmek ve fazla hareket etmemek faydalı olabilir. Koksiks bölgesine buz torbası veya soğuk kompres uygulamak, ağrıyı azaltabilir ve şişliği hafifletebilir. Uzun süre oturmak koksiks ağrısını artırabilir, bu yüzden oturma pozisyonunuzu sık sık değiştirmek veya bir yastık kullanmak faydalı olabilir. Doktorunuza danışarak uygun ağrı kesici veya anti-enflamatuar ilaçlar alabilirsiniz. Özel olarak tasarlanmış kuyruk sokumu yastığı kullanmak, koksiks bölgesine destek sağlayarak ağrıyı azaltabilir. Koksiks ağrısını hafifletmek ve esnekliği artırmak için fizik tedavi ya da ortopedi travmatoloji uzmanının fizyoterapiste uygulamasını önerdiği egzersizleri yapabilirsiniz. Ancak, şiddetli veya uzun süreli koksiks ağrısı durumlarında beklemeden bir doktora başvurmanız önemlidir. Doktorunuzun önerdiği tedavi seçeneklerini takip etmek, iyileşme sürecinizi hızlandırabilir” ifadelerine yer verdi.

Bozduman, koksiks ağrısında impar ganglion blokajı, koksiks ağrısında manipülasyon ve son çare olarak cerrahinin uygulanan tedavi yöntemleri olduğunu sözlerine ekledi.