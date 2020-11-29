İşte koronavirüste son durum! Bakan Koca kritik durumu açıklayarak uyardı

Sağlık Bakanlığınca 29 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.'' ifadelerine yer verdi.