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İşte köhne BM’nin acziyeti!

Avrupa’da göç karşıtı hükümetlerin iktidarda olması nedeniyle Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin sayılarında azalma görülürken, Türkiye’deki göçmen sayısı 4 milyona (3.9 milyon) dayandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
İşte köhne BM’nin acziyeti!

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Haziran ayı Türkiye verilerini açıklarken, Türkiye’deki mültecilere gerekli yardımı yapmakta aciz durumu düştüğünü kabul etti. UNHCR, Türkiye’deki mülteciler için gereken finansman tutarının 436 Milyon ABD dolar olduğunu, ancak bu rakamın sadece yüzde 23’ünün karşılanabildiğini itiraf etti.

 BM verilerine göre; Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi evlerini terk ederek, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Yaklaşık altı milyon Suriyelinin ise ülke içinde çatışmaların olmadığı bölgelere, kaçtı. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda yardım örgütü Mayıs ayında Ürdün’de yaptıkları toplantıda, 2018 yılı için mültecilere yardım planı kapsamında 5 Milyar 600 Milyon dolara ihtiyaç olduğu bildirilmişti


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
  1. Birleşmiş Milletler

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