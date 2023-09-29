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Gündem İşte Kızılelma ve Anka’ya milli motor
Gündem

İşte Kızılelma ve Anka’ya milli motor

Yeniakit Publisher
2023-09-29 08:23:00 -
İşte Kızılelma ve Anka’ya milli motor

İHA ve helikopter motorlarının ardından insansız savaş uçakları için üretilen Türkiye’nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000 de yola çıkmaya hazırlanıyor.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye’nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000’i İzmir TEKNOFEST’te sergiledi. Türk mühendislerin geliştirdiği TEI-TF-6000, insansız savaş uçakları Kızılelma ve Anka-3 gibi hava platformlarında kullanılabilecek.

Bu yıl imalatının tamamlanması planlanan motorla birlikte Türkiye, İHA ve helikopter motorlarının ardından savaş uçakları için motor teknolojisine de kavuşmuş olacak. Motorun ete kemiğe büründüğünü belirten TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI-TF6000’i Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

EKSİKLER TAMAMLANACAK

“Bir önceki TEKNOFEST’te (Ankara) TEI-TF6000’in plastik modeli vardı. Önce tasarlıyor, sonra plastik modelini yapıyoruz, daha sonra da gerçek prototipi geliyor ve sonrasında ise motor geliyor. İzmir’e yetiştirdik. Daha gitmemiz gereken yollar var. Üstünde aksesuvarlar eksik ama tamamlanacak. Özellikle motor teknolojileri ciddi vakit alan ve altyapı gerektiren işler. Bizde de ne yazık ki, 10 yıl öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Diğer ülkelerin 100 yılda yaptığı işi biz, 3-5 yıla sığdırmaya çalıştığımız için gecikme algısı oluşuyor. Aslında altyapıyı da geliştirerek hızlı çalışıyoruz.

ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ

Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre; Teknoloji olarak kullanım alanı olarak savunma sanayi motorlarında İHA motorlarımız var; havada uzun süre kalması için bunlar genellikle pistonlu oluyor. İHA motor teknolojisini daha önce kazanmıştık. Seri imalata da girmişti. Helikopter motorumuz (TEI-TS1400) bu yılın nisan ayında ilk uçuşunu yaptı. Seri imalat hazıklıklarını yapıyor. Bu da (TEI-TF6000) uçak motoru sınıfının gerçek anlamda ilk turbofan motoru. Daha önce tasarım bittiğinde modeli yapılmıştı, şimdi ise tabiri caizse motor ete kemiğe büründü. Güç sınıfı olarak Anka-3 ve Kızılelma’nın yanı sıra elektrik üretimi ve doğalgaz kompresörü olarak da kullanılabilecek bir motor. Tamamen yerli ve milli, bizim tesislerimizde üretildi.”

ÇOK AMAÇLI MOTOR

- TEI-TF6000 Turbofan motoru ve çekirdek motorundan geliştirilecek türevleri, insanlı-insansız savaş uçakları, iş jeti, bölgesel yolcu uçakları, 10 ton kalkış ağırlığında sivil-askeri helikopterler, hücumbot ve enerji santralleri gibi farklı milli platformlarda kullanılabilecek.
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